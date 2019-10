LIVE TMW - Genoa, Andreazzoli: "Avventura finita? Non dipende da me"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20.35 - Tempo di conferenza stampa anche per il Genoa e per Aurelio Andreazzoli, dopo la sconfitta di Parma. Queste le parole dell'ex trainer di Empoli e Roma, raccolte dall'inviato di ParmaLive.com: "Abbiamo meritato di perdere. Abbiamo retto in maniera ordinata all'inizio, lo abbiamo fatto per un buon periodo all'inizio. Non riusciamo a cogliere l'attimo. Di contro abbiamo trovato una squadra molto precisa che ci ha fatto tre gol in sette minuti".

Nel secondo tempo non è andata meglio:

"Sul 4-0 non è la stessa partita dell'inizio, col senno di poi è sempre difficile avere un segnale diverso".

All'ottava giornata come si esce da una situazione così?

"Non dobbiamo arrenderci. A Roma abbiamo perso 4-0 facendo intravedere cose che si sono ripetute oggi. Questo significa magari che sarebbe opportuno quando hai sette palle gol ne devi sfruttare. Poi la prima palla gol vera l'abbiamo avuta noi e gli episodi possono cambiare. Il Parma ha meritato di vincere".

Tanti errori banali: troppa tensione?

"E' usuale quello che ci è capitato stasera, non è la prima volta. Alcuni errori possono dipendere dalle mie scelte ma se certi errori si ripetono qualche domanda bisogna farsela".

Finisce qui l'avventura al Genoa?

"Non dipende da me, non voglio parlarne. Vorrei avere a disposizione l'intero organico e poi lavorare sull'equilibrio. Se poi è carente può essere per chi organizza le cose".

La squadra non ha avuto carattere:

"Come dicevo prima, non si va in campo per farsi attaccare, il Parma è stato bravo. Retto il colpo l'abbiamo portata un pochino dove volevamo. Non c'è sempre una spiegazione, è chiaro che se si analizzano le situazioni io credo che ci sia la possibilità di fare meglio. A cominciare da me. Se fai peggio paghi".

C'è affinità con il suo Empoli?

"Può darsi. Quando le cose si ripetono può esserci affinità. Le prestazioni siamo sempre riusciti a farle, gare negative ne abbiamo fatte un paio. Stasera è una di quelle ma è anche vero che sarebbe ideale essere nella condizione migliore e oggi non lo siamo stati".

20.48 - Termina qui la conferenza stampa del tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli.