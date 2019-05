LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Domani sarà la partita della stagione"

Fonte: Inviato a Pegli

12.39 - Ultimo scatto verso la salvezza per il Genoa. I rossoblu dovranno affrontare lo scoglio Atalanta, compagine dell'ex Gasperini lanciata verso il quarto posto e che mercoledì affronterà la Lazio in finale di Coppa Italia. In vista della gara di domani pomeriggio, che si disputerà a Reggio Emilia, il tecnico Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

13.03 - Cesare Prandelli entra nella sala stampa di Pegli. Inizia la conferenza.

Che partita volete fare?

"Vorremmo stare in gara dal primo all'ultimo minuto, cercare ovviamente di trovare la possibilità di trovare punti deboli ma quando ha l'opportunità dobbiamo avere la determinazione di fare qualcosa di importante. La preparazione è stata buona, siamo pronti per questa battaglia".

Trovata la quadratura a centrocampo?

"Diciamo che quando perdi dei giocatori strada facendo come Hiljemark, Sturaro e Mazzitelli devi cercare di adattare i giocatori al sistema di gioco. Nelle ultime gare abbiamo visto che la squadra mantiene le distanze ed è compatta. Domani dobbiamo raddoppiare sul giocatore migliore quando ha la palla al piede che è Ilicic".

TMW: l'Atalanta sta viaggiando a mille.

"Diciamo che è una squadra che nel tempo ha ottenuto un'identità data al tecnico. C'è continuità nel progetto tecnico, cosa che nel calcio in genere è un'utopia. E' una società che programma il futuro e che ha trovato il massimo della propria espressione. Non a caso è in finale di Coppa Italia, lotta per il quarto posto. Complimenti all'Atalanta ma la cosa che mi preme di più è mettere in difficoltà una grande squadra e possiamo farlo. Quando abbiamo la palla dovremo farli correre all'indietro".

Quanto è importante la fiducia?

"E' un tasto che ho sempre cercato di far crescere. Ci possono essere momenti difficili dove puoi subire ma non devi mai perdere la fiducia in quello che fai. E' una cosa straordinaria e contagiosa. E' molto più importante che avere un dubbio perchè quando ce l'hai è negativo. Bisogna avere fiducia nell'essere squadra".

Kouamé?

"A me fa piacere quando un giocatore si rende conto che quando un allenatore propone una cosa diversa non è per penalizzare ma valorizzare le sue caratteristiche. Partendo da posizione più defilata può fare molto meglio".

Come sta Lazovic?

"Purtroppo non siamo riusciti a recuperarlo perchè è un problema non indifferente e speriamo di avere qualche buona notizia ad inizio settimana".

Mazzitelli rientrerà la prossima settimana?

"Mazzitelli sta recuperando".

La testa dell'Atalanta sarà alla finale di Coppa Italia?

"Conoscendo l'ambiente no. Lottano per il quarto posto e fra quattro giorni avranno la finale di Coppa Italia. Ci possiamo augurare che qualcuno abbia un abbassamento inconscio di concentrazione ma non sarà così. I piccoli vantaggi dobbiamo cercarli noi".

I diffidati?

"La partita dobbiamo farla come se fosse la partita della stagione e sarà la partita della stagione".

13.13 - Termina la conferenza stampa di Prandelli in vista della sfida contro l'Atalanta di domani pomeriggio.