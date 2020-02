vedi letture

17.20 - Dopo le parole di questa mattina di Paulo Fonseca e Smalling, ora è il turno del Gent, arrivato nella Capitale per la sfida di domani valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Appuntamento nella sala stampa dell'Olimpico alle 17.30 con Jess Thorup. Di seguito il live testuale con le parole del tecnico:

17.30 - Inizia la conferenza stampa

"Giocare l'Europa è speciale per tutti. Per me è bellissimo vedere questo ambiente all'interno della squadra. Affrontiamo una delle squadre più forti d'Europa. Se guardiamo indietro di qualche mese dopo aver perso la coppa nazionale tutti si chiedevano dove saremmo arrivati. Siamo riusciti a sterzare e a superare la fase a girone brillantemente. Poi abbiamo preso la Roma e arriviamo pronti a questa sfida. Domani è solo il primo round. Sarà importante fare un gol, ma sappiamo il calibro degli avversari. Non prendere gol sarà fondamentale, ma non semplice".

Non cambierà il suo modo di giocare domani?

"Noi abbiamo una mentalità prettamente offensiva. Non vogliamo snaturarci, poi giocando fuori casa non potremo attaccare e basta. Dovremo fare un lavoro di squadra e quanto più saremo compatti poi saremo pericolosi in ripartenza".

Depoitre è pronto per domani?

"Non sono ancora in grado di dirlo. Ha viaggiato con noi e dopo si allenerà. Non gioca da tre settimane. Bisogna essere pronti non solo sul piano fisico, ma anche su quello mentale. Decideremo direttamente domani".

Che idea si è fatto della crisi della Roma?

"Ho visto diverse partite e l'ultima a Bergamo dove ero presente. Posso dire che dando un'occhiata ai giocatori ci si rende conto che sono tra i migliori d'Europa. La sensazione è di una squadra che se non vince perde fiducia. Alla Roma manca questo. Non sono particolarmente preoccupato se i giallorossi abbiano un buon livello di fiducia. Mi preoccupo solo dei miei".

Ha parlato della sua squadra come una di quelle rivelazioni del girone, ma nel club molti considerano fattibile questo turno. Lei cosa ne pensa?

"Mi fa piacere che ci sia fiducia. Noi crediamo che tutto sia possibile. Dando un'occhiata a quella che è la classifica di bilancio. La Roma figura al 13° posto e i soldi che si investono incidono all'80% dei risultati della squadra. Nel calcio poi tutto è possibile. Nelle ultime cinque partite noi abbiamo ottenuto 4 vittorie e un pareggio".

17.50 - Termina la conferenza stampa