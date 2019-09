LIVE TMW - Hellas Verona, Juric: "Grande reazione, pareggio giusto"

Fonte: dal nostro inviato alla Sardegna Arena

Il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, interverrà in conferenza stampa al termine della bella gara dei suoi contro il Cagliari, finita con un meritato pareggio per 1-1.

20.17 – Inizia la conferenza stampa.

Lei due anni fa ha vinto a Cagliari con il Genoa, oggi ha colto un pareggio.

"Ho visto un Cagliari che sa adattarsi a varie situazioni, ha fatto la sua partita ed è quel che mi aspettavo tra attacco e centrocampo. È il solito Cagliari. È vero che potevo allenare qui, ma hanno scelto Maran e hanno fatto bene (ride, ndr). All'inizio abbiamo subito un po', ma poi siamo usciti e abbiamo reagito bene. Abbiamo avuto altre palle gol, credo però che sia un pareggio giusto".

Veloso e Amrabat hanno combattuto alla grande con il centrocampo titolato del Cagliari.

"Sono felice per loro perché hanno giocato ottimamente contro un reparto che costa più dell'intero Hellas, hanno fatto bene".

Kumbulla e Di Carmine out era una scelta tecnica?

"Ho preferito inserire Dawidowicz, Gunter e Rrahmani, è stata una scelta tecnica. Samuel non ha recuperato, ma vedremo in settimana".

Cosa manca ancora ai tuoi giocatori per essere determinanti negli ultimi metri?

"Dobbiamo lavorare, ci vuole più convinzione: le qualità ci sono, ma dobbiamo cercare di essere più giocatori e concreti".

Quanto le pesa non aver vinto?

"Sono dispiaciuto, stiamo raccogliendo meno di quanto costruiamo".

Verre e Zaccagni: come li giudica?

"Stravedo per Valerio, penso anche che Zaccagni abbia fatto una buona prestazione. Così come chi è subentrato ha fatto molto bene, specie Salcedo che è davvero giovane".

Dove può arrivare questo Cagliari?

"Penso che sia una squadra costruita molto bene, che può fare davvero un campionato da metà sinistra della classifica".

20.27 – Termina la conferenza stampa.