LIVE TMW - Inter, Cédric: "L'Inter mi voleva da tempo. Sono pronto"

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

14.20 - Terminata la conferenza stampa di Cédric

Puoi giocare in entrambe le fasce? - "Conta fino a un certo punto. Non ne abbiamo parlato con il mister, sono abituato a giocare a destra ma a volte ho anche cambiato fascia. Sono a sua disposizione, potrei anche fare il portiere purché si vincano le prossime partite"

Quali differenze pensi ci siano tra la Serie A e la Premier League? - "Tante, non c'è dubbio. In Inghilterra si gioca con grande velocità e intensità, qui però vedo qualità, i giocatori tendono a gestire il possesso della palla prima di attaccare. L'Inter gioca da grande e lo apprezzo molto. Ho avuto la possibilità di vedere i miei compagni in allenamento e mi hanno fatto una grande impressione"

Cosa credi di dover fare per rimanere in nerazzurro oltre i sei mesi del prestito? - "Non ci penserò molto in effetti. Semplicemente devo mostrare ciò che so fare in campo e fuori, ma anche ciò che sono. Credo in me stesso e negli obiettivi che intendo raggiungere. Dovrò dare il massimo"

In cosa sei più forte di Cancelo, altro tuo connazionale? - "Credo che Joao sia un buon giocatore, ma anch'io lo sono. Siamo totalmente diversi per caratteristiche. Lui gioca anche in mezzo al campo, io tendo ad aspettare prima di spingere sulla fascia"

Hai parlato anche con Cristiano Ronaldo? Hai già segnato la data di Inter-Juve sul calendario? - "No, non ci siamo sentiti. È un amico, condividiamo molto in Nazionale. Adesso però siamo rivali"

Sei già pronto per giocare domani? - "Al 100%, voglio dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Sono a disposizione del mister"

Quali sono le tue prime impressioni? - "Molto buone, sto imparando molto sulla squadra, in gennaio le trattative si fanno molto velocemente. So che l'Inter mi voleva in passato e adesso sono qui"

14.07 - Iniziata la conferenza stampa di Cédric

13.45 - Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, è arrivato il momento della presentazione ufficiale alla stampa per Cédric Soares. Tra poco il 27enne terzino portoghese, prelevato dal Southampton in prestito oneroso di sei mesi con diritto di riscatto, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del Suning Training Centre. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com