LIVE TMW - Inter, Conte: "Caso Corr Sport? In Italia è bomba libera tutti"

23.33 - Inizia la conferenza stampa.

A cosa imputa questo pareggio?

"E' la terza partita dove abbiamo raccolto meno di ciò che abbiamo seminato. Abbiamo avuto molte occasioni e non siamo stati bravi. C'è stato grande impegno e ho pochissimo da imputare al gruppo che comunque mi sta dando ogni energia possibile. Sono orgoglioso, non è semplice affrontare tantissimi impegni. Qualcuno magari può pagare un po' di stanchezza in alcuni reparti, però come ho detto dobbiamo cercare di arrivare a Natale nel miglior modo possibile e poi cercare di riconquistare qualche calciatore che è da un po' che non ci sono".

Come pensa di sostituire Brozovic?

"Vediamo un po' in settimana. Anche perché oggi ha esordito Agoumé che ha 17 anni. Vediamo un pochino, anche Borja Valero che speriamo abbia subito solo un affaticamento e non traumatico. Vedremo come affrontare l'ultima partita al meglio. Sappiamo che dobbiamo stringere i denti e lo stiamo facendo. Onore a questi ragazzi che stanno dando tutto".

Cosa le ha dato più fastidio del caso Corriere dello Sport?

"Se andiamo a vedere l'ultimo mese, ognuno deve fare delle riflessioni. Io sento parlare di rispetto. Mi ritrovo la notizia delle minacce di morte sui giornali senza sapere niente. Noi abbiamo dei figli che vanno a scuola, lo pensate ogni tanto o no? In Italia è diventato un bomba libera tutti. Sento parlare di rispetto e qualcuno si è pure offeso. Non stiamo bene, ragazzi".

23.40 - Termina qui la conferenza stampa.