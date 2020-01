LIVE TMW - Inter-Eriksen: accordo raggiunto! Il Tottenham lo "libera"

Tutti gli aggiornamenti sulla trattative del momento su TUTTOmercatoWEB.com! Aggiorna o schiaccia F5

Fonte: dagli inviati Alessandro Rimi, Ivan Cardia e Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci siamo davvero, l'Inter non è mai stata così vicina a Christian Eriksen: il danese del Tottenham potrebbe essere il terzo rinforzo invernale di un'Inter assolutamente scatenata. Dopo Moses e Young, i dirigenti nerazzurri, Ausilio in testa, stanno provando a chiudere quello che sarebbe nettamente e indubbiamente il colpo del 2020. Seguite su TMW tutti gli aggiornamenti della trattativa, ancora in corso ma giunta alle battute conclusive, tra Tottenham e nerazzurri.

15.08: Eriksen nerazzuro, anche il Tottenham si rassegna - Alla fine anche Josè Mourinho ha dovuto farsene una ragione: Christian Eriksen è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter e anche il Tottenham ha dato il via libera all'operazione. Lo testimonia la mancata presenza del danese nella squadra che affronterà il Southampton a breve in FA Cup: nella distinta dei londinesi il numero 23 non figura neanche in panchina, col viaggio a Milano che appare davvero imminente.

13.45: Conte in silenzio, Sarri no - Per Eriksen all'Inter è questione di ore, ma Antonio Conte ha scelto di non parlarne in conferenza stampa. Al contrario, ne ha parlato Maurizio Sarri, dopo aver analizzato l'eventuale arrivo di Kurzawa: "Non ne ho assolutamente idea anche pecche il direttore mi ha detto che questa è solamente un’ipotesi. Al momento non ne ho idea, Kurzawa lo conoscono relativamente. Eriksen può cambiare equilibri".

10.35: weekend di attesa, lunedì sarà a Milano - Christian Eriksen sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il Tottenham non ha fatto sconti, i nerazzurri raggiungeranno i circa 20 milioni di euro chiesti fin dai primi giorni da Levy e all'inizio della prossima settima arriverà dunque la fumata bianca. L'ufficialità del trasferimento, secondo La Gazzetta dello Sport di oggi, sarà con ogni probabilità lunedì e nelle stesse ore, al massimo martedì, il centrocampista danese sbarcherà a Milano. Un'operazione avviata già dalla scorsa estate, con Eriksen che alla fine ha scelto l'Inter nonostante il Paris Saint-Germain gli offrisse più soldi.

SABATO 25 GENNAIO

23.59: nuova cena Marotta-intermediari di Eriksen - Christian Eriksen è sempre più vicino all'Inter. In serata c'è stata una nuova cena tra l'amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, e i due intermediari che stanno curando l'operazione, Trimboli e Busardò. Era presente anche l'avvocato del club italiano, Capellini. L'accordo con il Tottenham è stato trovato in giornata, ormai si attende solo l'annuncio ufficiale.

20.00: in Danimarca danno l'affare per fatto - In Danimarca sono abbastanza sicuri che l'affare sia agli sgoccioli, ecco un'apertura al riguardo.

17.38: fumata bianca, Eriksen è nerazzurro - Accordo totale tra Tottenham e Inter per il passaggio di Christian Eriksen: dopo il principio di intesa raggiunto ieri sera, l'incontro di oggi tra gli intermediari e la società nerazzurra in Viale della Liberazione ha causato l'attesissima fumata bianca. Il danese si può considerare il terzo rinforzo invernale per Antonio Conte e dovrebbe essere in Italia già all'inizio della prossima settimana. Tutto confermato dunque quanto scritto ieri sera, con la svolta arrivata in serata e il primo grande colpo del 2020 che si è concretizzato anche grazie alla limatura dei dettagli avvenuta oggi.

16.52: ci siamo davvero, intermediari in sede - Gli intermediari dell'operazione tra Tottenham e Inter per il passaggio di Christian Eriksen, sono appena entrati nella sede nerazzurra: inizia dunque la giornata clou per il passaggio del danese alla corte di Antonio Conte. Passi importantissimi, lo ricordiamo, sono stati fatti già ieri, quando il club meneghino è salito nella propria offerta per gli Spurs arrivando a 18 milioni tra parte fissa e bonus, una cifra che avrebbe convinto i londinesi a separarsi dal proprio numero 23: l'incontro in corso di svolgimento in Viale della Liberazione dovrebbe avvicinare ulteriormente la fumata bianca.

14.30 - Diplomazie al lavoro - Proseguono anche oggi i contatti dopo l'accelerata dell'Inter per il trasferimento a Milano del centrocampista danese Christian Eriksen. Tramite gli intermediari dell'operazione, si lavora in queste ore soprattutto sui bonus da destinare gli spurs.

09.30 - L'apertura de La Gazzetta dello Sport - "Eriksen, Inter eccomi": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Il centrocampista danese si avvicina a grandi passi alla firma con il club nerazzurro. Summit con il Tottenham, nerazzurri ottimisti. Pronta un'offerta al rialzo per avvicinarsi alla richiesta da 20 milioni del club inglese.

00.59 - L'incontro per chiudere - Incontro a cena per suggellare l’arrivo di Christian Eriksen: è andato in scena a Milano dalle parti di via Montenapoleone. Protagonisti, gli attori principali della trattativa: quella tra Inter e Tottenham, perché l’accordo col giocatore i nerazzurri lo hanno da tempo e infatti il suo agente è oltremanica. Marotta e Ausilio per l’Inter, Frank Trimboli come intermediario nell’affare con gli Spurs. Questione di dettagli, per limare in via definitiva le distanze col club londinese, e avvicinarsi ai 20 milioni richiesti dal patron Levy: l’Inter spera ancora di non arrivarci, ma ormai è quasi lì. E, per quanto non si possa ancora parlare di affare fatto, i titoli di coda sono dietro l’angolo: entro il weekend il closing definitivo, lunedì o al massimo martedì l’Inter aspetta il fuoriclasse danese. Il meeting a cena, al termine di una giornata decisiva, è il suggello perfetto.

VENERDÌ 24 GENNAIO

23.52 - Cena terminata È terminata la cena fra le parti, che raggiunte dai cronisti non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

23.35 - Cena Marotta-Ausilio-Trimboli Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, è in corso una cena a Milano con presenti l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e gli intermediari dell'operazione che potrebbe portare Christian Eriksen in nerazzurro. Frank Trimboli e Paolo Busardò.

23.15: spunta il Bacellona. Verità o bluff? Da Sky Sports UK emerge una richiesta del Barcellona per il danese. Notizia che sembra, però, costruita "ad arte" dalla dirigenza del Tottenham per mettere pressione all'Inter.

21.31: Frank Trimboli è a Milano, accordo ad un passo - L'intermediario dell'operazione, Frank Trimboli, è a Milano e ha tutti gli occhi puntati addosso: di seguito il video del nostro inviato, che ha immortalato uno dei grandi protagonisti della trattativa. A Londra c'è invece Martin Schoots, impegnato a "lavorare ai fianchi" il Tottenham.

21.22 - Christian Eriksen sempre più vicino all'addio al Tottenham, Inter sempre più convinta e vicina ad arrivare al traguardo: portare il danese in nerazzurro entro il 31 gennaio e consegnare ad Antonio Conte un rinforzo decisivo per la rincorsa allo Scudetto. Decisivo il nuovo contatto tra nerazzurri, Tottenham e intermediaria della trattativa, che quest'oggi ha portato le parti ad avvicinarsi ulteriormente. In questo momento l'offerta da quindici milioni più tre di bonus sembra quella giusta, quella in grado di far vacillare le certezze degli Spurs. limare tutti i dettagli di una operazione molto complicata e che sposterà uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale degli ultimi anni, saranno però necessari nuovi contatti. Stasera è atteso un nuovo confronto tra Frank Trimboli, intermediario dell'operazione, e l'Inter. La giornata di oggi comunque è stata importantissima per l'operazione, grazie al rilancio che dovrebbe portare il Tottenham ad accontentare la volontà del danese, vale a dire raggiungere Conte all'Inter.