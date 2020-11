live Inter, Handanovic: "Mancano ancora tre gare. Giochiamole, poi tireremo le somme"

A breve, in vista della gara di ritorno in Europa contro il Real Madrid, il capitano dell'Inter Samir Handanovic parlerà in conferenza stampa pre-match.

Iniziata la conferenza stampa di Samir Handanovic

Perché negli scontri diretti in Champions non riuscite a dare il massimo? Dipende solo dagli avversari? - "Mancano ancora tre partite, noi possiamo recriminare molto più di altri rispetto alle nostre prestazioni. Aspettiamo però, prima di tirare le somme"

Come si spiegano i troppi gol subiti in questa stagione? - "Bisogna preoccuparsi, ma serve sempre fare le singole valutazioni. Oggi contro di noi giocano tutti nello stesso modo: attesa e ripartenza. Vuol dire che sbagliamo noi, difficilmente i nostri avversari ci hanno fatto gol per meriti loro. Si può migliorare sempre, ma la preoccupazione c'é. Se vuoi alzare il livello, bisogna aggiustare subito questo aspetto"

Terminata la conferenza stampa di Samir Handanovic