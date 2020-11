live Inter, Ranocchia: "La vittoria contro il Sassuolo aumenta il nostro morale"

13.50 - Tre presenze stagionali, tutte in Serie A e tutte da titolare per Andrea Ranocchia. Leader e colonna dello spogliatoio dell'Inter. In vista della vigilia di Champions contro il Borussia Mönchengladbach, il centrale risponderà alle domande dei giornalisti insieme al tecnico Antonio Conte. Segui la conferenza stampa LIVE su TMW

14.00 - Iniziata la conferenza stampa di Andrea Ranocchia

Quanto è stato importante vincere a Reggio Emilia? - "Abbiamo analizzato la partita, visto le cose positive e le cose negative. Non credo ci siano stati punti di svolta, anche contro il Real abbiamo fatto un'ottima partita condizionata dagli episodi. Vincere contro il Sassuolo aumenta il nostro morale"

A livello di prestazioni, cosa vi portate dietro dalla sfida contro il Real? - "Dovremo affrontarla come fatto contro il Sassuolo, con lo spirito vincente di chi vuole andare a prendersi i tre punti. Loro sono fisici, dobbiamo studiarli, ma il nostro obiettivo è solo uno: quello di vincere"

Vissute diverse ere in questo club, come racconti questa in corso? -"Abbiamo dimostrato l'anno scorso, anche non vincendo, ciò che possiamo fare. Quest'anno le difficoltà sono palesi, con le Nazionali e senza preparazione. Ad oggi in molti hanno giocato tantissime gare. E' sicuramente un anno di crescita tra mille difficoltà, siamo comunque ancora in corsa su tutto. Abbiamo giocato grandi partite, qui quando le cose non vanno bene si tende sempre a buttare via tutto e al contrario. Bisogna saper fare delle analisi, siamo ancora in corsa per tutti i nostri obiettivi"

Perché succede questo in casa Inter? - "Non so perché, è sempre stato così da quando sono qui. Forse perché si veniva da un ciclo molto vincente, ma ora sono passati dieci anni senza trofei e bisogna pensare in modo diverso. Hakimi per esempio è giovane e viene da un altro campionato e un'altra cultura, deve adattarsi e serve tempo per farlo. Nelle grandi squadre è vero che di tempo ce n'è poco, ma il pregiudizio non fa bene. Qui in tanti possono fare bene, la stagione è lunga, siamo stati molto colpiti dal covid, ci sarà spazio per tutti. Spero che i media saranno più razionali nel racconto"

14.24 - Terminata la conferenza stampa di Andrea Ranocchia