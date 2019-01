LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Icardi in sintonia. Perisic? Voci normali"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

12.41 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Dovesse allora a un arrivare un altro centrale di pari livello a quelli presenti nella rosa attuale, potrebbe scegliere di giocare a tre in difesa? - "E' una cosa possibile perché contro il Torino all'andata abbiamo giocato così. Poi sono state fatte delle precisazioni, ma il tempo giocato bene eravamo schierati col 3-5-2. Dipende sempre da chi hai a disposizione, quanto si tengono alti i giocatori a tutta fascia. Io non ho mai visto una squadra forte a livello europeo che gioca 3-5-275-3-2. Se poi i tre sono larghi e i giocatori di mezzo si tengono alti a occupare quelle due piazze sulla linea difensiva avversaria allora va bene. E noi andremo a usarla di nuovo perché abbiamo già giocatori forti come Ranocchia e Miranda, oltre a D'Ambrosio che quel ruolo può farlo".

Dovesse arrivare Godin... - "Godin ha firmato per l'Inter? Vogliamo già caricarci anche il prossimo mercato... A me questa sembra fantasia. Il ragionamento da un punto di vista mio non è corretto perché ho a che fare con altri calciatori. Siamo sotto osservazione quando siamo in conferenza stampa, mi sentono e vi sentono".

Ci sono molte gare ravvicinate: ruoterà più in vista della partita interna contro il Bologna? - "Ci sono diversi ragionamenti da fare perché vogliamo puntare forte su tutte le competizioni"

Politano lo tratterrete? Di Dalbert si parla invece di interessamenti francesi... - "Abbiamo evitato di forzare il suo affaticamento, ogni giorno si capisce come prosegue il suo recupero. Siamo fiduciosi nell'averlo a disposizione perché alla lunga non impiegarlo diventa difficile. Dalbert d'altra parte è il più forte di tutti. Colpa mia nel non averlo impiegato il giusto. Per il futuro punteremo sicuramente su di lui"

Cedric lo ha chiesto per sopprimere alle assenze di Vrsaljko? - "Lo conoscono Soares. Il suo arrivo è legato alle condizioni di Sime che insieme alle due società a cui è legato proverà a capire come proseguire il suo percorso"

Si aspetta un Toro a tre punte? - "Con Zaza giocano a due. Iago l'ho avuto: sa rientrare, dà una mano importante in ripiegamento. Con il primo però la situazione può cambiare. Insieme a Belotti creano volume davanti"

Mercato: Perisic come lo hai visto in settimana? - "Normale che si parli di lui, è un giocatore forte. Di quelli che non hanno possibilità di richieste non si parla, ma di lui in quanto qualitativamente forte è normale che si discuta. Ivan lo vorrebbero avere tutti, ma servono anche i numeri per supportare certi ragionamenti. Conosce bene le dinamiche interiste, ci ha passato qualche anno. Anche lui deve metterci qualcosina di più"

Come giudichi il Torino che all'andata è stato capace di rimontare due gol? - "E' una squadra fisicamente importante, imponente, spesso passa dai contrasti nella costruzione di gioco. Sotto l'aspetto della garra dobbiamo metterci qualcosa di più quando andiamo in campo. Non è la nostra caratteristica, ma dobbiamo essere pronti a contrastare i momenti della partita. Hanno un allenatore forte, molto simile a me quanto a decorso professionale: è partito da niente e ha tutte le conoscenze che servono. Il Toro poi è un club solido"

Icardi non segna in A da quattro partite: la sua chiave di lettura qual'è? - "Secondo me Mauro sta facendo un buon campionato, in linea con le sue caratteristiche. Gli si chiede sempre di metterci qualcosa di più per continuare ad andare in alto. Da parte sua c'è piena disponibilità: a volte riesce, altre no, ma è perfettamente in sintonia con il suo valore. Ai miei calciatori non posso appuntare molto"

Si aspetta un salto di qualità dai giocatori più talentuosi? - "Non ci sono stati risultati al di sotto delle aspettative, l'anno scorso abbiamo attraversato un momento negativo, ma anche altri molto positivi. I miei sono professionisti. Ci sono fasi in cui le cose ti vanno bene, altre in cui meno, ma è un attimo che si finisce a parlare di disastro. Non mi aspetto qualcosa dai singoli, ragiono sempre in ottica collettivo. Non si dipende solo da un calciatore per arrivare nella zona Champions. Poi è chiaro che le potenzialità vanno utilizzate al meglio, ognuno di noi deve farlo. Se non altro deve tentare"

Fuori Thohir, dentro LionRock: segno di maggiore forza in futuro? - "Mi auguro di sì, fa piacere che ci siano prospettive importanti. La società e la sua storia se lo meritano, così come i nostri tifosi che sono molti. Gli vanno date risposte serie e noi vogliamo costruire una squadra sempre più forte"

Che settimana è stata tra infortunati e acciaccati? - "Si è sviluppata in maniera corretta, l'avevamo a completa disposizione e perciò si è sfruttata al massimo. Abbiamo organizzato tutti i contenuti necessari. Il mercato mi toglie sempre qualcosa, specie quando si giocano partite così difficili. Mettere altre attenzioni toglie qualcosa di importante in certe gare. Poi ci sono piccoli contrattempi: febbre, botte in allenamento, affaticamenti. Non bisogna però farle diventare cose gravi"

A Inter TV - "Contro il Sassuolo non abbiamo mantenuto il nostro livello. A Torino vogliamo vincere contro un avversario molto forte, fisica e di corsa. I granata sanno sporcare la partita e dobbiamo stare attenti alle seconde palle, alle imprevedibilità, ai contrasti. Nainggolan? Non so se partirà dal primo minuto, sta lavorando per tornare al top. Ha bisogno di essere sostenuto"

12.05 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

11.45 - La seconda gara di ritorno l'Inter la giocherà a Torino, contro i granata di Mazzarri, dopo il pari scialbo ottenuto di fronte al Sassuolo tabù. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, presenterà la sfida valida per la 21^ giornata di Serie A. Segui il LIVE testuale su TuttoMercatoWeb.com