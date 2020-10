live Italia, Chiellini: "Bolla è difficile. Cristiano? Sta bene, prendeva il sole"

19.05 - Insieme a Roberto Mancini parlerà Giorgio Chiellini, probabile capitano nella partita di domani contro l'Olanda al Gewiss Stadium di Bergamo.

Parla Giorgio Chiellini. "Dobbiamo prepararci, l'escalation delle ultime settimane non ci lascia sorpresi. Bisogna andare avanti, l'unica cosa da fare è continuare con tutte le precauzioni del caso. Ma non ci si può fermare. Due motivi: il primo economico, l'industria calcio è importante per tutti ed è molto vasta. Poi anche per un motivo sociale, nelle prossime settimane ci saranno sempre più chiusure e limitazioni. Siamo pronti a fare la nostra parte, correndo dei rischi. Cristiano? Sta bene, stava prendendo il sole".

C'è preoccupazione? "No, ma distrazione sì, è un argomento di cui si parla spesso, ogni giorno c'è un positivo nuovo. Diventa argomento di discussione, siamo consapevoli di quello che ci aspetta, saranno mesi molto difficili. Siamo tutti convinti che bisogna andare avanti per proseguire il campionato".

Questo aumento dei casi non dovrebbe imporre di rivedere i calendari, tra coppe e campionati? "I protocolli, le varie misure preventive andranno rivisti. Bisogna andare avanti, lo ripeto all'infinito. La vera vittoria è finire il campionato, risultato sportivo è secondario. Si parlerà di campionato falsato, ma bisogna metterlo da parte perché sarà così sicuramente. Di solito capita per gli infortuni, ora succederà per il Covid".

L'idea della bolla NBA è replicabile? "Bolla è difficile, le strutture sono molto diverse, non abbiamo strutture già pronte. Una semi bolla c'è già, nei casi di positività. Il Torino le ha già fatte altre volte, si sta in ritiro fino al doppio tampone negativo. Faremo spola tra ritiro e casa, ci aspettiamo un po' tutti. Se bisognerà stare chiusi c'è massima disponibilità".

19.45 - Termina la conferenza stampa di Giorgio Chiellini.