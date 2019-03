LIVE TMW - Italia, Chiellini: "Kean? Spero sia solo l'inizio"

Fonte: Dall'inviato a Udine

Sul vincere qualcosa in Nazionale. "Vedremo dove arriveremo".

Su Kean. "La sua principale dote è quella di fare gol, poi deve crescere in continuità e nel migliorarsi quotidianamente, cosa non semplice. Anche a gennaio aveva l'opportunità di andare via, io gli ho consigliato di rimanere perché la stagione era lunga. Ora si sta godendo questo momento, spero che sia solo l'inizio".

Su cosa ha dato. "Serenità, fiducia ed entusiasmo. Dopo il periodo passato servivano queste qualità, al di là di quello che mettiamo in campo. Non era semplice ripartire dopo la delusione mondiale".

Su Mancini. "Ci sono cose nuove, opportunità con uno stimolo in più, ho sempre cercato di imparare da allenatori e compagni. Sono stato molto fortunato ad avere grandi tecnici, sono contento di averne aggiunto un altro".

Sull'ambiente che assomiglia a quello di Euro2020. "Il clima è ottimo, come è sempre stato. Il gruppo sta molto bene insieme, ma anche negli anni passati è stato così. Poi quello che si crea di magico in 45-50 giorni insieme è diverso. Si soffre e gioisce insieme, l'ambizione di questo gruppo è quello di provare le ambizioni fra un anno e mezzo. Ci serve il pass per Euro2020, inizierà una nuova avventura e lì ci saranno emozioni che non si possono provare per il poco tempo vissuto insieme con le qualificazioni".

