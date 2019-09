LIVE TMW - Italia, Mancini: "Pareggio episodico, Sensi non deve perdere palla"

Fonte: Dall'inviato al Ratina Stadion, Tampere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.40 - L'Italia sarà la prima in conferenza stampa, con Mancini che parlerà dopo la sfida di Tampere.

22.54 - Inizia la conferenza stampa di Mancini. "Per me è stata convincente anche quella con l'Armenia, abbiamo dominato e creato tante occasioni da gol. Contro la Finlandia oggi abbiamo giocato benissimo, creando tantissime occasioni, forse il risultato è un po' stretto".

Sull'attacco. "Non ho mai detto che siamo messi male, se Belotti e Immobile sono qui vuol dire che sono bravi".

Sulle scelte. "Se vinci sono azzeccate, se perdi o pareggi sono sbagliate. La mentalità è quella buona, non era giusto il pareggio, abbiamo avuto tantissime occasioni, il portiere ha fatto 5-6 parate incredibili. Abbiamo viaggiato due volte, con voli dispendiosi. Poi c'era la settimana corta, non i nove giorni che solitamente abbiamo. Le decisioni sono state prese oggi. Pellegrini lì mi piace, lo porta nella zona dove arriva come centrocampista, rientra e si butta bene. Avere un giocatore così duttile è importante".

Su Sensi. "Tecnicamente è molto bravo, ha la stessa qualità degli altri. Non si è sentita la mancanza di Marco che per noi è fondamentale, alle volte possiamo farli giocare insieme. Non dobbiamo perdere la palla del rigore, gli abbiamo dato un po' di coraggio.

Su Chiesa. "Ha fatto un'ottima partita, ha corso molto, per noi è un giocatore importante. È ancora giovane, deve crescere. Lui come Barella".

Sulla difesa. "Emerson Palmieri non ha avuto niente di grave, si è fermato per non avere qualcosa di più. La difesa è andata bene, sia Izzo che Acerbi che han giocato per la prima volta insieme, ma anche Florenzi sulla sinistra, che era l'unica soluzione che abbiamo".

Sulla rinascita a un anno dal Portogallo. "La Nazionale è di tutti gli italiani, vogliamo che i tifosi si affezionino. Poi vogliamo vincere, che non è secondario, ma c'è un gruppo di calciatori che sono bravi, un tipo di gioco che gli va bene per le caratteristiche".

Sui primi venti minuti. "Gli avversari ci sono, qui non avevano mai preso gol e sempre vinto. È una squadra solida, dopo l'inizio abbiamo preso l'iniziativa. Hanno iniziato forte, volendo fare risultato".

Sulla formazione finlandese. "La sorpresa è stata la difesa a cinque, perché giocano davvero bene con il 4-4-2 e lo hanno fatto nelle ultime quattro partite. Abbiamo avuto un buon possesso, abbiamo tirato in porta".

Sui tifosi avversari. "I tifosi finlandesi sono stati incredibili, ma gli italiani sono migliori, ahah".

23.04 - Finisce la conferenza stampa di Roberto Mancini.