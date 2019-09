LIVE TMW - Juve-Spal, Sarri: "Dato dimostrazione di solidità difensiva"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Al termine del match casalingo con la SPAL, le parole in conferenza stampa del tecnico della Juventus Maurizio Sarri.

Rispetto alle altre partite Juve più convincente, è una squadra in crescita?

"Partita sulla falsa riga di Brescia, abbiamo fatto bene anche lì. Forse oggi in certi momenti abbiamo anche fatto peggio di martedì. Complessivamente comunque bene, abbiamo dato per la prima volta dimostrazione di solidità difensiva".

La rotazione Buffon-Szczesny era prevista?

"Sì, avevamo deciso così. Fortunatamente in questo ruolo lo abbiamo potuto fare a differenza che in altri per via degli infortuni".

Come ha visto Ronaldo e Dybala insieme?

"Hanno fatto bene i movimenti difensivi e anche quelli offensivi. La seconda rete è stata bellissima, sarebbe stato bella anche il terza ma purtroppo Berisha ci ha messo del suo".

Dybala è parso con tanta voglia...

"Non mi pare che in altri sia diverso. A vederlo da fuori mi sembra in un momento in cui si diverte a giocare a calcio. E se uno si diverte, finisce per divertire anche chi lo guarda. Oggi sono contento perché ho visto tre ingressi importanti anche dalla panchina. Emre Can sta ritrovando fame e voglia e sta smaltendo la delusione, per noi è molto importante".

Il 4-3-1-2 è il modulo in questa fase? Dybala e Higuain sono destinati a fare la staffetta fino all'Inter?

"A un certo punto della ripresa avevo pensato di farli giocare tutti e tre. Chiaro che si farà una rotazione, anche a Ronaldo fa bene prendere fiato qualche volta. Per adesso non avendo Douglas Costa e Cuadrado basso questa è la necessità. E' un modulo che ci dà un po' di palleggio in più ma ci impone anche una fase difensiva più difficile".

Cosa pensato in avvio? La manovra sembrava un po' lenta...

"Era anche normale avendo giocato fino a qualche giorno fa. Potevamo dare un po' di ritmo in più, ieri avevo detto che mi aspettavo una partita così. Fortunatamente siamo andati in vantaggio prima dell'intervallo e questo ci ha facilitato nel secondo tempo".

Un giudizio su Pjanic?

"Il suo piede nelle punizioni è dovuto alla mamma e anche al babbo, non all'allenatore. Il fatto che stia toccando tanti palloni, oggi mi pare sia andato oltre i 120 tocchi in partita, per noi è importante. Mi fa piacere che nelle ultime occasioni abbia verticalizzato bene".

