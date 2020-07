live Juve-Torino, Longo: "Contro il Brescia avremo un approccio positivo"

Il commento di Moreno Longo a conclusione del match tra il suo Torino e la Juventus, all'Allianz Stadium. Di seguito le parole del tecnico.

19.59 - La conferenza stampa

Da cosa è nata la scelta di Nkoulou?

"Il format del campionato è particolare, si gioca a distanza ravvicinata e dunque ci può essere qualche giocatore che ha bisogno di rifiatare. Lo abbiamo visto stanco e abbiamo scelto di farlo riposare".

Perché la sostituzione di Verdi? Non ha ancora i novanta minuti?

"Lo stiamo recuperando da un infortunio, non avendo i novanta minuti abbiamo preferito togliergli l'ultimo quarto d'ora. Dobbiamo essere bravi a gestire bene le forze".

Come sta Ansaldi? E come si avvicina la squadra alla gara salvezza con il Brescia?

"Su Ansaldi era stata fatta una scelta diversa dopo l'infortunio, ha un minutaggio ridotto. Ci auspichiamo di averlo dall'inizio prima possibile. La squadra si approccerà alla prossima gara con fiducia, traendo il meglio che c'è stato oggi al di là del risultato pesante ma che ha lasciato indicazioni positive".

All'intervallo ha pensato di mettere qualche giocatore di esperienza?

"Secondo me nella ripresa la squadra era entrata con il piglio giusto. Poi con la bravura di Cristiano la partita si è messa diversamente, la mia squadra ha comunque creato i presupposti per vincere la partita".

La sua valutazione complessiva della partita?

"Abbiamo dato troppo spazio a Dybala, siamo stati ingenui. Non era facile per una squadra come la squadra fare questa partita, mettendo in difficoltà la Juventus. I dati dicono che abbiamo fatto più possesso palla e più tiri dei nostri avversari. Anche sul 2-0 abbiamo creato i presupposti per fare il 2-2, poi sul finale il 3-1 ha messo la gara diversamente, la Juve ha giocatori che sanno gestire tranquillamente il vantaggio. Però sono contento della prestazione dei miei".

20.06 - Si conclude la conferenza stampa