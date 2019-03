LIVE TMW - Juventus, Allegri: "Scorie dopo Madrid, oggi poteva finire pari"

Fonte: Dal San Paolo di Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amici di Tuttomercatoweb.com, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che a breve parlerà dal San Paolo nel post della sfida contro il Napoli.

23.02 - Arrivato Allegri in sala stampa. Queste le sue prime parole: "Il Napoli ha disputato un'ottima gara, poteva finire in parità visto il rigore fallito da Insigne. Noi nella ripresa abbiamo avuto difficoltà nel giocare, loro hanno invece preso coraggio. Dopo l'1-2 c'è stato il rigore, dopo la gara s'è chiusa. Il Napoli può arrivare in fondo all'Europa League e vincerla".

Che sensazioni ha avuto sulla sua squadra? "La Juve stasera ha offerto una buona gara, dopo il primo gol, anche se abbiamo rischiato con un palo. Dopo il gol di Callejon, abbiamo avuto un'occasione importante con Ronaldo, dopo il nostro 0-1 c'è stata l'occasione di Zielinski. Dopo il gol di Callejon c'è stata una nostra occasione, è stata una gara un po' pazzerella. Si sono affrontate le due formazioni più forti della Serie A".

Lo Scudetto è più vicino. "Bisogna vincere le partite fino a quando non lo dirà la matematica, ora bisogna pensare a battere l'Udinese per preparare al meglio la gara contro l'Atletico".

Che riscontri ha avuto in vista della Champions? "La Serie A sempre difficile, stasera è stata una bella gara indipendentemente dagli episodi che l'hanno condizionata. La nostra condizione è buona, la sconfitta di Madrid ci ha lasciato non poche scorie mentali. Anche stasera abbiamo iniziato in modo titubante, dopo il primo gol ci siamo sciolti. Dopo l'espulsione di Pjanic ci siamo un pochino impauriti e ciò non deve accadere, la sconfitta di Madrid ha creato scorie e non deve essere così. La squadra deve giocare e divertirsi, a livello mentale bisogna liberarsi".

Cosa è accaduto nel finale? C'è stata un po' di confusione verso la sua panchina. "C'è stato un fallo di Koulibaly su Dybala, abbiamo messo la palla fuori. Poi l'arbitro ha ammonito un paio di calciatori, sono cose che possono capitare. Non è accaduto niente di importante".

23.08 - Terminata la conferenza stampa di Allegri.