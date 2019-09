LIVE TMW - Juventus-Hellas Verona, Juric: "Meritavamo di vincere"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

All'interno della sala stampa dell'Allianz Stadium, parla il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric, dopo il match contro la Juventus.

20.15 - Inizia la conferenza

Visto il finale con tanti attaccanti, una squadra come il Verona se la viene a giocare con la Juve è un bel segnale per tutta la Serie A...

"Noi volevamo fare una partita così, perché diversamente prima o poi ti fanno gol. Siamo riusciti in quasi tutto quello che avevamo preparato, per noi è una sconfitta immeritata".

Arrivate da due prestazioni ottime ma alla fine non siete riusciti a trovare punti, cosa potete fare di più?

"Se c'era una squadra che doveva vincere era la nostra, sia oggi che con il Milan. Qualche ingenuità è stata commessa ma in generale i miei ragazzi hanno fatto bene".

Ha visto la Juve più vulnerabile rispetto agli anni scorsi?

"Ho visto una Juve ottima, va dato merito ai miei ragazzi di aver fatto una bella prestazione".

20.18 - Fine conferenza