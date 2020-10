live Juventus, Pirlo: "Aspettiamo esito del tampone per Ronaldo. Bonucci da valutare"

Andrea Pirlo presenta Juventus-Barcellona, gara valida per la seconda giornata di Champions League, in programma domani sera alle 21 all'Allianz Stadium.

14:07 - Andrea Pirlo prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Che previsioni ci sono su Ronaldo?

"Dobbiamo aspettare l'esito del tampone, penso che arriverà in serata".

Bonucci, Chiellini e De Ligt?

"Chiellini non ci sarà, Bonucci cercheremo di recuperarlo anche se non è al meglio, valuteremo domattina. Mentre per De Ligt ancora non abbiamo ricevuto l'ok dall'ortopedico".

Come sta Dybala dopo la gara col Verona?

"Lui è un po' stanco, ma è normale dopo due partite. Avrà tempo di recuperare al meglio e di poter giocare domani sera. Il suo ruolo è un po' particolare, può muoversi liberamente".

Sei preoccupato per la difesa? Cosa pensi del Barcellona?

"Domani faremo la conta dei giocatori che avremo a disposizione. Il Barcellona è forte e ha grandi campioni, dovremo fare una grande partita. I giocatori dovranno sicuramente sacrificarsi e fare una grande partita contro una squadra forte".

La prestazione di Dybala e Morata? McKennie può giocare in difesa?

"Hanno scambiato bene e fatto quello che abbiamo provato in allenamento. Si sono comportati bene, peccato solo non abbiano trovato il gol. McKennie si sta allenando, è rientrato da due giorni ma non credo che domani possa ricoprire il ruolo di difensore".

Quanto tempo ci vuole per vedere la vera Juve?

"Tempo non lo so, spero di avere a disposizione i giocatori che mancano il prima possibile. Siamo in costruzione ma non possiamo permetterci di perdere punti in giro".

Se Ronaldo dovesse essere negativo giocherà?

"Prima aspettiamo l'esito poi vediamo. Per adesso è ancora tutto in alto mare poi vedremo. Speriamo di poterlo valutare anche se non è facile dopo 15 giorni di inattività".

Sarà una partita decisiva?

"Abbiamo la fortuna di poterci confrontare con grandi club e grandi giocatori. Non è una partita decisiva però non vediamo l'ora di poter dimostrare il nostro valore".

La finale del 2015? Il Barcellona è un po' più attaccabile?

"Piacerebbe a tutti rigiocare le finali e le partite perse. Fanno parte del passato. Il Barcellona è sempre forte, nonostante le assenze. Dobbiamo affrontarla con determinazione, sarà difficile ma non vediamo l'ora".

Messi è in fase calante secondo te?

" Lui e Ronaldo stanno facendo cose straordinarie da 15 anni e sono ancora al top. Fanno parte parte della storia del calcio mondiale. L'ho affrontato tante volte da giocatore e domani per la prima volta da allenatore. Questi giocatori vanno trattati in modo diverso sperando che non siano in giornata".

Kulusevski e Ansu Fati?

"Sono due giocatori di grande prospettiva ma diversi per caratteristiche. Giocano assieme ai due più grandi giocatori dell'epoca e quindi hanno la possibilità di imparare da loro ogni giorno".

Cambierai assetto passando alla difesa a quattro senza Bonucci?

"Se non ve ne siete accorti ho sempre giocato con la difesa a quattro. Andrò avanti con la difesa a quattro perché ho solo quattro difensori. Quindi andremo avanti così".

Chi batteva le punizioni meglio tra te e Koeman? La partita si giocherà in mezzo al campo?

"Le tiravamo diversamente. Lui tirava forte io in un altro modo. Sono due reparti tecnici, magari noi abbiamo più forza e gamba. Dobbiamo metterla in questa maniera".

14:17 - Termina ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.