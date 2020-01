LIVE TMW - Kurtic: "Tante squadre su di me, ma volevo il Parma"

Tutti gli aggiornamenti sul possibile rinvio su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato Niccolò Pasta

14.00 - Dal centro sportivo di Collecchio, dove abitualmente si allena il Parma, prende la parola Jasmin Kurtic, accompagnato dal club manager ducale Alessandro Lucarelli, per la presentazione come nuovo giocatore gialloblù. A breve tutte le sue parole in diretta scritta su TMW, grazie all'inviato di ParmaLive.com:

Prende la parola Lucarelli: "Siamo qui a presentare il nostro nuovo acquisto, un giocatore che conosciamo benissimo, di grande esperienza e qualità. Verrà a rinfoltire il reparto di centrocampo, è pronto e a disposizione del mister per lunedì sera. Sarà una settimana importante per noi, ci sono due gare importanti: la prima è un crocevia fondamentale per la nostra stagione, chiedo l'aiuto del nostro pubblico che nonostante l'orario e il giorno invito a venire allo stadio per uno scontro salvezza fondamentale. Giovedì è una sfida affascinante, una competizione a cui teniamo e dove ci presenteremo al meglio".

Kurtic: "Ringrazio tutti quanti, sono veramente contento e pronto mentalmente a questa sfida. RIngrazio la mia vecchia società, i tifosi, il mister e la società, li ringrazio di cuore".

Conosci qualcuno?

"Ho giocato con Darmian a Palermo e Torino e con Grassi all'Atalanta e alla SPAL. Non c'era bisogno mi dicessero niente, in tanti ex compagni della SPAL mi hanno detto che qua si sta molto bene, la città è bellissima, poi calcisticamente abbiamo tutto quello che serve".

C'è grande attesa per il tuo arrivo, quali sono le prime sensazioni?

"Ci si aspetta sempre tanto da ogni giocatore, perché bisogna dare il massimo. Non posso dire di fare 30 gol, ma darò il meglio per il Parma, per la società e i tifosi. Lavorare per la squadra ti fa raggiungere gli obiettivi personali".

Come ti sei trovato finora?

"Benissimo, non ho avuto nessun problema, il mister mi ha subito spiegato cosa vuole. Sono a disposizione del mister".

Qui si lotta per la salvezza, pensi a qualcosa di diverso?

"Parma ha sempre dimostrato di essere una squadra tosta che gioca bene e dà fastidio a tante squadre. Si può fare di più ma l'unico obiettivo è la salvezza, poi si pensa ad altro. Per ora si pensa solo alla salvezza".

Il centrocampo ha avuto un po' di difficoltà:

"Non guardo solo al reparto, siamo una squadra e dobbiamo lavorare come squadra. Se lavoriamo bene dagli attaccanti ai difensori si fanno belle partite. Sono qui per aiutare, non come rinforzo troppo importante, darò il massimo sempre e a Parma darò ancora di più".

Quando c'è stato il primo contatto?

"Subito, quando ho comunicato al direttore della SPAL che volevo andare via, non mi hanno creato problemi e ci siamo sentiti subito con il direttore Faggiano ed è andata bene".

Ti corteggiavano in tanti, cosa ti ha fatto scegliere il Parma?

"C'erano tante squadre ma alla fine il Parma è stato il più concreto e io ho sempre pensato al Parma. Quando mi hanno detto che mi volevano il Parma era il mio obiettivo per cui meno male che si è conclusa così, sono contento e orgoglioso di essere qui".

Hai detto che volevi lasciare la SPAL, ritenevi chiusa la tua parentesi a Ferrara?

"C'erano tante cose in mezzo che non vorrei dire. Le persone sanno di cosa si tratta. E' stata una mia scelta ma sarò sempre grato alla SPAL che mi ha dato tanto e io ho dato il massimo per quella maglia".

14.22 - Termina qui la conferenza stampa di Jasmin Kurtic, nuovo acquisto del Parma.