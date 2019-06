LIVE TMW - La Fiorentina cambia proprietà: Commisso a Milano

Fonte: Lorenzo Di Benedetto

11.19 - Diego Della Valle non è a Milano - Importanti aggiornamenti per quanto riguarda il passaggio di proprietà della Fiorentina dalle mani dei Della Valle a Rocco Commisso. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Diego Della Valle non sarebbe a Milano questa mattina, per cui è possibile che la firma possa avvenire in maniera telematica senza un vero e proprio incontro tra le parti, oppure semplicemente tramite i rispettivi legali. Detto che in elicottero, comunque, il patron viola potrebbe metterci poco tempo a raggiungere il capoluogo lombardo.

10.45 - La trattativa va avanti: Commisso a Milano - Giornata importante quella di oggi per il possibile passaggio di proprietà della Fiorentina. Nella serata di ieri Rocco Commisso è arrivato a Milano e tra qualche ora potrebbe esserci un incontro con i Della Valle.

LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019

12.45: Comunicato della società - Al termine del CDA straordinario convocato da Diego Della Valle, la Fiorentina ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia Della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della Società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile.

Preso atto di queste comunicazioni, il Consiglio, nella sua interezza ha rimesso il proprio mandato nelle mani della proprietà".

12.05: CDA terminato: È terminato il consiglio di amministrazione straordinario convocato dal patron della Fiorentina Diego Della Valle. Come confermato dal consigliere Paolo Panerai il CDA è concluso e nelle prossimo ore dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale in merito alla cessione della Fiorentina.

11.58: le parole di Panerai- Andrea Paolo Panerai, Consigliere Indipendente membro del CdA della Fiorentina, all'uscita dalla sede viola: "Non c'è niente da dire, verrà fatto un comunicato. Fiorentina in vendita? Secondo voi? Usate il cervello. Quali novità? Sono l'unico che era qui fisicamente, tra poco c'è Cognigni e gli altri che usciranno. Cosa dire? Della Valle ha detto chiaramente che lasciava, non c'è bisogno che lo riconfermi. Commisso? Non posso dire più di quello che vedete: ci sarà un comunicato. Il Consiglio è stato informato, e basta. Cosa devono aspettarsi i tifosi? Non è detto che si possano aspettare di meglio di ciò che ha potuto dare una famiglia che ha investito circa 300 milioni in questa società e che non ha preteso niente, ricevendo da vario tempo soltanto insulti. Volontà di cedere? Questa la esprimono gli azionisti. Presidente Cognigni? Sì c'era. Acquirenti? Un pretendente acquirente ha detto che sta trattando, non c'è bisogno che vi dica io che è Commisso. Ripeto che però i tifosi non possono aspettarsi rischi peggiori di quelli che hanno vissuto fino ad ora con una famiglia senza motivazioni commerciali la quale ha investito più di 300 milioni in una società che era fallita. Solo un idealista come Diego può aver pensato una cosa simile, poi il trattamento che ha ricevuto lo conoscete tutti".

11.45: terminato il CdA - I protagonisti stanno uscendo, il CdA sembra essere finito. A breve le primissime dichiarazioni in arrivo dall'Artemio Franchi.

11.33: non solo Commisso - La Gazzetta dello Sport, tra le ipotesi riguardo alla possibile cessione della Fiorentina, rivela anche anche quella che porta al fondo del Qatar: anzi, all'interno del club viola in molti considerano tale eventualità in leggero vantaggio.

11.11: intanto il mercato viola è bloccato - Come scrive il Corriere Fiorentino, tutto congelato sul fronte del mercato: dai possibili arrivi di Terzic e Traorè, agli addii per cui finora si registra solo la partenza di Norgaard e il mancato riscatto di Edimilson. In attesa di capire chi ascolterà le varie offerte per poi prendere le decisioni definitive

10.55: possibile comunicato a fine giornata - Secondo il Corriere dello Sport, al termine della riunione, dovrebbe essere diramata una nota, come accaduto domenica scorsa per annunciare l’imminente convocazione di un CdA straordinario, ma nessuno si è sbilanciato. Aspettano tutti novità, i tifosi, che già in occasione della gara col Genoa si sono subito affrettati a far spuntare in Curva una bandiera a stelle e strisce, e forse anche i giocatori, quelli che ci sono e quelli che verranno.

10.30: iniziato il CdA, ora c'è attesa per l'esito - E' ufficialmente iniziato il Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la durata non sarà troppo lunga, tant'è che la conclusione è prevista per l'ora di pranzo. Dovrebbe inoltre arrivare un comunicato per chiarire la presenza dei membri della riunione.

Una città intera attende e spera: il futuro della Fiorentina passa dal Consiglio d’Amministrazione straordinario rimandato ad oggi e che si dovrebbe tenere allo stadio, ma nessuno si sbilancia. Nemmeno sulla presenza dei fratelli Della Valle che, pare, non dovrebbero esserci. In caso di assenza fisica, saranno comunque collegati in call conference. C'è un cambio di proprietà alle porte, con l'americano Rocco Commisso che pare essere il più interessato a raccogliere l'eredità della famiglia marchigiana.

SABATO 1 GIUGNO 2019