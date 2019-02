LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Eliminati giustamente: se non segni, non vinci"

Fonte: Dall'inviato a Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce qui la conferenza stampa di mister Inzaghi

Sulla sostituzione di Patric: "Sono sceso e gli ho detto di venire a sedersi con noi perché voglio che tutti i giocatori restino insieme in panchina. Mi ha detto che aveva preso una botta e che voleva del ghiaccio, nessun problema".

Sul rosso a Marusic: "Espulsione inventata e forzata. Anche Vazquez, su Milinkovic nel primo tempo, meritava già il rosso. Gli arbitri però non devono essere un alibi, così come gli infortuni. Senza giocatori importanti, abbiamo comunque giocato alla grande".

Sul rigore negato a Lulic: "Mi sembrava netto, è stato sbilanciato dal difensore".

Sui pochi gol: "In questo momento gli episodi non vanno a nostro favore, ma dobbiamo essere più bravi a cambiare questo trend. È un momento decisivo della stagione e le defezioni non devono essere un alibi. Anche stasera abbiamo tenuto bene il campo, ma siamo usciti giustamente. Se non segni né all'andata né al ritorno è giusto uscire".

Sulle sensazioni: "C'è delusione. Alla vigilia cercavo gli episodi: il rigore mancato di Lulic, l'occasione di Acerbi. Bisogna però essere bravi a far girare gli episodi a nostro favore. Ora bisogna rialzarsi, il momento è delicato".

Sul cambio di modulo: "Ho cambiato perché c'era Roque Mesa che spesso si alzava su Badelj. Correa in quella posizione poteva creare problemi. Peccato per non aver fatto gol e per l'espulsione di Marusic inventata".

Sulla partita di stasera: "C'è delusione, abbiamo creato tanto. Sia all'andata che al ritorno non siamo stati favoriti, gli arbitraggi non mi sono piaciuti. Ma così è giusto uscire dalla Coppa. Serve maggiore cattiveria per fare gol. Siamo stati il miglior attacco in Italia l'anno scorso. Non siamo al meglio, abbiamo qualche giorno per preparare la prossima partita. Potevamo giocarcela meglio".

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi analizza in conferenza stampa la sconfitta di questa sera col Siviglia e la conseguente eliminazione dall'Europa League.