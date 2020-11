live Lazio, Inzaghi: "Non abbiamo scusanti, è colpa di tutti. Milinkovic non poteva giocare"

Inaspettato e clamoroso tonfo della Lazio, che perde 0-3 contro l'Udinese. Tra poco nella sala stampa dell'Olimpico è atteso il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi, che commenterà la sconfitta. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 15.19 - Inizia la conferenza:

Brutta gara oggi: come la spiega?

"Non abbiamo scusanti. Siamo stati leziosi, poco umili e nel campionato paghi queste cose. È una brutta sconfitta, dobbiamo resettare al più presto. Sapevamo che la Champions porta via energie, anche altre squadre hanno faticato questo fine settimana, ma dovevamo fare tutti qualcosa in più. Mi aspettavo altro dai ragazzi, siamo tutti responsabili, io in primis".

Perché non è neanche subentrato Milinkovic?

"Non era in grado di giocare, ne avevamo parlato ieri. Vedremo se riuscirà a essere in condizione mercoledì a Dortmund, avremo ora tre allenamenti a disposizione".

Ore 15.22 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.