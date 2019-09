LIVE TMW - Lazio, Inzaghi non dà certezze: "Patric o Vavro? Decido domani"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trasferta non semplice per la Lazio di Simone Inzaghi, che a partire dalle 14.45 presenterà la gara di domani contro la SPAL. Su queste pagine potrete seguire le sue parole in diretta testuale.

Come affronterà la SPAL?

"Ne abbiamo parlato in questi ultimi giorni, abbiamo una partita molto insidiosa, che l'anno scorso ci è costata cara. Abbiamo perso tre punti importanti, venivamo dall'ottima partita di San Siro. L'abbiamo rivista tante volte: abbiamo giocato una gara normale, e a Ferrara non basta. Dobbiamo fare di più, sapendo che troveremo una squadra che gioca insieme da tanti anni, con lo stesso allenatore".

Alla Lazio manca il gol sporco, vista la tanta sfortuna?

"Beh, ripensando al derby, io avrei voluto giocare subito. È normale che ci fosse amarezza in tutti noi: è un pareggio che brucia, però rimane la prestazione che è stata fatta molto bene. Questo deve trasformarsi in carica agonistica, avremo bisogno di una grande prestazione".

Luiz Felipe out. Meglio Patric o Vavro?

"Io parto dal presupposto che quelli che sono rimasti a Formello hanno lavorato tutti molto bene. Chi ha lavorato di più sono stati i due italiani, Acerbi e Immobile. Gli altri li ho visti poco, so che hanno fatto molto bene e hanno portato il nome della Lazio in alto in giro per l'Europa. Dovrò valutare, domani mi prendo ancora tempo per decidere chi giocherà tra Patric e Vavro, chi in mediana tra Milinkovic e Parolo, chi davanti. Ho tante soluzioni, chiaramente ho visto poco chi è stato fuori e affronteremo 7 partite in 21 giorni: ci sarà spazio per tutti".

Si è fermato Adekanye, ci fa un punto sull'infermeria?

"Lukaku ha lavorato molto bene. Lulic e Jony stavano molto bene quindi ho preferito non convocarlo ancora, ma sta bene. Adekanye non è convocato, assieme a Ramos che è andato col Brasile, non era ancora al 100% e ha giocato. Abbiamo preferito fare un lavoro a parte con loro due per far sì che siano pronti per gli allenamenti di lunedì. Tutti convocati, tranne questi tre".

Cosa si aspetta da Berisha, dopo la doppietta all'Inghilterra?

"Toccherà a lui. Sono contento di quanto ha fatto, ha giocato uno spezzone di partita e ha fatto bene, poi ha segnato due gol all'Inghilterra. Era tanto che non giocava, avevamo un permesso concordato con lui e stamattina è tornato in discrete condizioni. Mi auguro ci dia una mano. L'anno scorso si era presentato bene, poi è stato fermato da alcuni infortuni, ma ci puntiamo".

Il quarto posto è un obiettivo limitativo?

"Dobbiamo essere bravi a ragionare partita dopo partita. In questi anni ci siamo abituati a ragionare così, a vincere trofei, a fare finali, più due quinti posti. Abbiamo fatto cose buonissime, dobbiamo continuare a crescere. Sono passate solo due partite e dobbiamo guardare in là, che ora vuol dire pensare alla SPAL".

Parliamo di turnover: ha detto di aver visto poco alcuni giocatori. Che idea si è fatto della situazione di Milinkovic?

"Da noi non si può parlare di turnover. Devo valutare chi sta bene, chi è più stanco, chi ha fatto viaggi più lunghi. Farò una valutazione molto attenta, poi farò scelte ponderate per la mia squadra.

Le nazionali le hanno restituito molto bene i giocatori interessati dal punto di vista psicologico.

"L'ho detto prima. Abbiamo tenuto in alto il nome della Lazio. Certo, venivamo da un buon momento, in cui con una partita a settimana e una buonissima preparazione stavamo bene sia fisicamente che mentalmente. Adesso è normale che sono contento, ma al contempo rispetto ad altre settimane non ho avuto i giocatori sotto controllo tutti i giorni. È un problema che hanno tantissimi colleghi, ma a me piacerebbe averli sempre sotto controllo".

Si aspetta un cambio di modulo dalla SPAL?

"Loro giocano insieme da tanti anni, hanno un ottimo allenatore che conosco e che organizza bene le sue squadre. Se dovessero cambiare modulo ci adegueremo. Fermo restando che incontreremo una squadra che ci ha sempre creato dei problemi, con una tifoseria calda: dovremo fare attenzione".

