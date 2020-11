live Lazio, Inzaghi: "Rispettiamo le regole. Le critiche infondate ci compattano"

Sono ore di fuoco in casa Lazio, che deve preparare la gara di domani con la Juventus nel pieno caos tamponi. In attesa dell'allenamento di rifinitura, diventa molto importante ciò che in merito dirà mister Simone Inzaghi, che parlerà in conferenza stampa alle 14. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 14.04 - Inizia la conferenza: "Penso che Leiva, Immobile e Strakosha saranno a disposizione domani. Il nostro presidente è rigoroso nel rispettare le regole. Le voci che arrivano da fuori sono infondate, ma hanno portato più compattezza all'interno dello spogliatoio. Noi, come sempre, faremo parlare il campo in attesa di novità dalla Società".

La probabile formazione? Come sta Luis Alberto?

"Oggi valuterò come sta la squadra e proverò ad inserire delle forze fresche, se ci riuscirò. Questo perché abbiamo disputato delle gare dispendiose. Luis Alberto si è allenato da solo a casa, oggi vedrò come sta. Lo stesso vale per Lazzari e Djavan Anderson, sono assenti da un po'. A oggi sono tutti a disposizione, ma era così anche prima della Champions: per questo ho sempre pronta l'opzione A, ma anche la B, C e D".

La Juventus?

"Ho analizzato a lungo la Juventus. Penso sia ancora la squadra più forte d'Italia, Pirlo ha ottime idee e uno staff competente con Tudor e Baronio. Sarà una gara molto complessa. È presto per fare le classifiche, servirà la prestazione perfetta".

Come sta Immobile a livello di morale?

"Immobile, Leiva e Strakosha li ho sentiti e visti. Sono sereni, anche se devo capire le loro condizioni sul campo. Gli attacchi sono infondati e gratuiti,mi dispiace che arrivino sempre contro la Lazio. Lo utilizzeremo come ulteriore stimolo per essere compatti. Dovremo tirare fuori le energie rimaste, abbiamo affrontato tre trasferte in sette giorni".

Radu e Lulic?

"Radu sta bene ed è stato aggiunto in lista: domani sarà a disposizione. Lulic è concentrato e sta già lavorando. Lo sto vedendo bene: quando è pronto si riprenderà il suo posto come è giusto che sia. Entrambi sono due pilasti della squadra".

Ore 14.18 - Finisce la conferenza di Inzaghi.