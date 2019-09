LIVE TMW - Lecce, Babacar: "Qui per il salto di qualità, a Torino per vincere"

10.35 - In casa Lecce è il giorno della presentazione di El Khouma Babacar. A breve le sue parole in conferenza stampa.

10.38 - Maglia numero trenta per l'ultimo arrivato in casa giallorossa. Con lui c'è il presidente Saverio Sticchi Damiani: "A oggi a me il compito gradito, quello di presentare l'ultimo innesto. Il nostro diesse ha preso quattro-cinque giorni di meritato riposo. Eccezionalmente faccio le veci del nostro direttore. Sono contento di annunciare un calciatore che per noi ha rappresentato un grandissimo sforzo, fortemente voluto da ds e allenatore per completare un reparto già importante ed eterogeneo nella sua composizione. Babacar dà garanzie e non è una bocciatura. È stata una trattativa lunga, con tre step: a metà mercato trovammo la quadra col Sassuolo, ma aveva grandi richieste dall'estero. Poi la trattativa ha preso la sua fisionomia negli ultimi giorni: è stato il suo procuratore a contattarci, abbiamo trovato una nuova intesa con Sassuolo e calciatore, che ha fatto alcune rinunce per venire qui".

Babacar, con quale spirito affronta questa esperienza?

“Ho parlato col mio procuratore, dicendo che preferivo Lecce all’estero. Ho sposato questo progetto con grande determinazione”

C'è subito il Torino...

"Per noi sarà una partita importante, anche per me stesso. Andremo lì per vincere. Darò sempre il massimo per la maglia".

Meglio con una seconda punta? Per Prandelli è il suo anno.

"Il mister mi conosce benissimo, lo considero come un padre. Mi ha tirato su dalla Primavera, mi ha fatto esordire. Per il ruolo sceglie il tecnico Liverani, vedrà lui come mettermi nelle condizioni di far bene".

C'è un obiettivo di gol che ti sei prefissato prima di accettare questa scelta?

"Il mio obiettivo è raggiungere la salvezza, non penso al numero di gol",

Il numero trenta?

"È una scelta casuale, ed il mio numero preferito".

Conosci qualcuno in particolare?

"Farias, Dell'Orco, Rispoli, Lo Faso. Mi sono sentitoo subito a casa, tutti mi hanno accolto con grande disponibilità".

È vero che ha solo un tempo nelle gambe?

"Io sono sempre a disposizione del mister. Se sto bene, posso dare il massimo per la maglia anche per un minuto".

Cosa pensa del razzismo in Italia?

"Non do retta a queste cose, io vado avanti per la mia strada. Sono due-tre persone che si divertono a farlo. Si potrebbe risolvere. Sul fermare le partite decidono gli arbitri".

Cosa ti manca per diventare un top-player?

"La continuità. Star fuori due-tre partite, non aiuta. Ho scelto Lecce anche per questo motivo, dopo aver parlato tanto con Liverani: spero di poter fare qui il salto di qualità".

Ha già capito le idee di Liverani?

"Ha un suo modo di lavorare, capendo bene i meccanismi possiamo fare un grande campionato".

10.55 - Riprende la parola Sticchi Damiani: "Abbiamo speso circa quaranta milioni sul mercato: abbiamo alzato notevolmente gli investimenti programmati, siamo andati fuori budget. Questo non vuol dire che il compito dell'allenatore sia facile, abbiamo cambiato tanti calciatori e alcuni erano fermi. Non mi piace parlare di miracolo, ma bisognerà fare un capolavoro: è un concetto positivo. Vogliamo tenerci stretta la categoria. Il territorio sta dando risposte incredibili e noi vogliamo fare le cose seriamente anche in A: non saranno due sconfitte a farci perdere l'entusiasmo, altrimenti non ci saremmo spinti così sul mercato. Conserviamo un clima positivo per poter dare forza ai ragazzi".

10.57 - È terminata la conferenza stampa di presentazione di Babacar.