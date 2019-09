LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Resto positivo nonostante il ko"

17.08 - È atteso a minuti in conferenza stampa Fabio Liverani, tecnico del Lecce, per analizzare la sconfitta di misura in casa contro la Roma.

Migliore prestazione dei suoi in casa?

"Prendo avversario e crescita, per noi è una categoria nuova e oggi ho avuto le risposte che mi aspettavo nonostante le tre partite in giorni ravvicinati. Chi è abituato a farlo negli anni è più bravo, la squadra mi è piaciuta, ha combattuto, sofferto e attaccato. Sono i presupposti giusti per la salvezza. Dopo una partita così, con calciatori non al top, sono positivo".

È mancato qualcosa con Shakhov?

"Ha fatto errori, ma anche buoni giocate. Mancosu ha sofferto il caldo e le tante partite. Non era pensabile fare novanta minuti come i primi 45'. Il gol è un dispiacere per la squadra, è una palla persa in uscita. Dobbiamo crescere a livello di malizia. Una delle delusioni di oggi è sicuramente la mancanza di cattiveria sulle palle inattive".

Come puoi far crescere il gruppo?

"Il bello di questo sport è che si può sempre migliorare. I calciatori hanno delle qualità, ma devono imparare a non perdere la lucidità. Come nei minuti finali, quando Petriccione ha sbagliato la soluzione su un calcio piazzato. Abbiamo dei difetti, ma la nostra forza è che dal 25 agosto a oggi ho visto grandi miglioramenti, avendo ancora cinque-sei calciatori fuori forma".

Meglio con l'Inter?

"Sono due squadre differenti, l'Inter ti lascia il palleggio nei venti-venticinque metri; la Roma cerca di giocare velocemente in avanti. Giusta la tattica nel primo tempo, poi dopo c'è il momento in cui io ti mando a vuoto due-tre volte e che ti mando a vuoto col palleggio. Ma questo quando diventi una squadra con conoscenze, è un percorso da fare. Nelle prime dieci affrontiamo le prime sette dello scorso anno, il calendario è un po' traumatico".

17.43 - Finita la conferenza stampa di Liverani.