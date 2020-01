LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Tachtsidis farà gli esami strumentali"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

17.15 - Undicesimo ko in campionato per il Lecce, che cade sul campo dell'Hellas Verona di Ivan Juric. Il tecnico dei salentini, Fabio Liverani, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

17.20 - Inizia la conferenza stampa.

Si salva qualcosa oggi?

"Le partite danno sempre qualche spunto, c'è sempre qualcosa su cui riflettere per il prosieguo. Nel primo tempo abbiamo sofferto le uscite di Dawidowicz. I calci da fermo sono una delle loro specialità, poi diventa complicato. Nel primo tempo le occasioni di Lapadula e la traversa potevano ricreare qualcosa, poi in dieci la partita è finita".

Si aspettava tanta differenza con l'Hellas?

"Ad oggi abbiamo subito due sconfitte con loro, hanno meritato di più rispetto a noi. L'obiettivo è arrivare in questa posizione a maggio. Purtroppo recentemente ho allenato una squadra con tredici giocatori, oggi ho dovuto fare un altro cambio. Per Tachtsidis faremo gli esami, è una distorsione al ginocchio. In ogni scontro abbiamo la peggio, per noi è un problema. Da domani ritorneremo a lavorare, non eravamo fenomeni dopo l'Inter, il nostro campionato sarà questo".

Cos'è mancato maggiormente?

"Non riusciamo a mantenere la cattiveria mentale. È un limite che dobbiamo migliorare velocemente, i punti non puoi farli con cattiveria solo contro le big, devi avere la stessa fame anche con i pari livello. Questa è la cattiveria che ci manca ancora per fare quel saltino per essere più tranquilli. Per me il nostro campionato più o meno era questo, tutti speravamo di avere qualcosina in più, ma come speravamo di essere ancora in corsa".

In cosa vi hanno messi più in difficoltà?

"Gli attaccanti dovevano salire sui terzi, abbiamo fatto fatica in questo. Queste sono difficoltà che potevamo comunque mettere a posto, ma dopo il gol su calcio da fermo è diventato più difficile".

Gli infortunati come stanno?

"Il portiere ha avuto il riacutizzarsi di un problema alla schiena, Lucioni aveva problemi di stomaco, per Tachtsidis serviranno gli esami strumentali".

17.27 - Finisce la conferenza stampa.