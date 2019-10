LIVE TMW - Lennon: "Orgoglioso di aver battuto finalmente un'italiana"

Fonte: inviato a Glasgow

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neil Lennon, tecnico del Celtic, interviene in conferenza stampa per commentare il successo in rimonta contro la Lazio, che consolida il primato in classifica degli scozzesi nel proprio girone: "Partita indimenticabile, sì. La Lazio è una squadra è incredibile. Dopo il gol subito abbiamo messo Edouard nelle condizioni di giocare meglio, poi Forster ha fatto due parate incredibili".

Cosa ti ha impressionato di più del Celtic?

"Il capitano è un fuoriclasse. Poi la squadra è in crescita".

Siete in una buona posizione per qualificarvi

"Sì, era importante non perdere e questa era una gara da Champions. Sono felice che la squadra ora abbia sette punti in classifica".

Una delle migliori prestazioni?

"Sì, anche perché dopo sette occasioni ho battuto una squadra italiana. Sono orgoglioso e dobbiamo esserlo tutti noi. Non vedo l'ora di giocare la partita di ritorno".

Più fiero del calcio giocato o di aver vinto?

"Ci sono aspetti che vorrei migliorare, ma per noi oggi con la Lazio era difficile trovare spazio nell'aerea di rigore, così abbiamo giocato con più lanci lunghi".

Forster stasera decisivo

"Fantastico su Parolo, lui è un fuoriclasse ed è bello che sia venuto qua".