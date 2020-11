live Liverpool, Klopp: "Abbiamo segnato 5 gol, ma anche Alisson ha fatto diverse parate"

23.00 - Tra pochi minuti il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta.

23.08 - È iniziata la conferenza stampa di Klopp.

Come valuta la prestazione di questa sera?

"Confermo ciò che ho detto ieri su di loro, abbiamo giocato una grande partita. L'Atalanta ci ha dato dei problemi. Abbiamo sfruttato il nostro potenziale e anche noi abbiamo fatto una gran partita. La nostra difesa ha giocato a un gran livello. Abbiamo segnato 5 gol, ma Alisson ha fatto tre interventi. Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi".

Dopo la prestazione di questa sera ci saranno grandi dubbi?

"No, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Chi è sceso in campo stasera ha giocato perché aveva le caratteristiche giuste per affrontare l'Atalanta. Firmino? Sarà titolare, se tra qualche anno mi chiederanno se ci sarà qualcosa di speciale in questo Liverpool dirò che ci sono stati giocatori come Firmino. Anche Diogo Jota ha fatto una prestazione incredibile".

In Champions League sono arrivati tre clean sheet.

"Williams è alla sua seconda partita, ha giocato bene contro Zapata. A volte è rimasto basso, quando attaccavamo è rimasto spesso indietro. Abbiamo dato responsabilità a tutti. È stato sostenuto da tutti i suoi compagni, questo mi ha fatto piacere".

23.17 - È terminata la conferenza stampa di Jurgen Klopp.