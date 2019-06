LIVE TMW - Manolas: "Lavoriamo per vincere, ottimista per domani"

Fonte: Dall'inviato allo Spiros Louis, Atene

17.55 - Prima della sfida fra Grecia e Italia, con il tecnico Aggelos Anastasiadīs parlerà Kostas Manolas, difensore della Roma, inseguito dai top club europei, compresa la Juventus.

18.02 - Inizia la conferenza stampa.

Sulla possibilità di giocare con Chiellini. "Per iniziare non so se sarò suo compagno. Lo ringrazio per le sue parole, è vero che conosco l'avversario, lui è uno dei migliori del mondo. Saremo pronti per la partita di domani per fare il meglio e il risultato finale".

Su Zaniolo. "È un giocatore giovane, ha iniziato quest'anno nel campionato. È tecnico e veloce, sono pronto per la sfida contro di lui e vedremo il risultato finale".

Sull'ambiente greco. "I tifosi sono entusiasti, abbiamo cominciato bene, è la verità. Li vogliamo con noi, sono sicuro che ci saranno, giochiamo per la Grecia".

Sugli avversari. "Conosco la struttura dell'avversario, ma dobbiamo vedere la nostra squadra, tutto dipende da noi. L'Italia ha dei giocatori di qualità, Mancini vuole attaccare, l'Italia gioca un bel calcio. Vediamo il risultato alla fine".

Sulle speranze di risultato. "La mentalità è che entriamo per vincere, sono ottimista".

Sul suo ruolo. "Siamo qui tutti per dare il nostro meglio per domani".

Sulla Grecia negli ultimi anni. "Contro la Bosnia abbiamo giocato molto bene, c'erano delle difficoltà, certo, però credo che siamo qui per fare il nostro meglio. Sono ottimista, credo che vinceremo domani".

18.15 - Fine della conferenza stampa di Kostas Manolas