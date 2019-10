LIVE TMW - Milan, Boban: "Io voglio vincere. Spalletti? Non parlo"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizierà ufficialmente alle ore 13 l'avventura di Stefano Pioli come nuovo tecnico del Milan. Assieme a lui, in conferenza stampa, anche Ivan Gazidis, ad del club rossonero, Zvonimir Boban e Paolo Maldini responsabili del settore tecnico. Qui le parole del dirigente croato alla stampa.

Ore 13.00 - Inizia la conferenza stampa

13.13 - Prende la parola Zvonimir Boban - "Non fa piacere essere qua per un cambio di allenatore, che è una sconfitta per tutti, anche a livello personale. Dobbiamo però andare avanti, con una scelta che pensiamo giusta per il Milan, così come quella che avevamo preso in estate. Faccio un in bocca al lupo a Stefano Pioli, un grande allenatore che arriva in un momento difficile".

Come viviamo questo momento?

"Se siamo qui vuol dire che ci sono delle responsabilità anche nostre. Anche da calciatore ho fatto partite da schifo e altre in cui sono uscito dallo stadio come un eroe per un gol. Non dobbiamo buttarci giù, almeno fino a quando non ci si rende conto che non stiamo più facendo il bene della società. L'importante è non perdere mai la dignità. Ci dispiace per questa situazione, ma è il calcio".

Spalletti?

"Non parlo di Spalletti, validissimo allenatore, ma la nostra scelta è stata Stefano Pioli".

Boban e il valore del Milan attuale.

"Non siamo la squadra più forte del mondo ma non siamo neanche la squadra che si è vista finora. Con Pioli siamo convinti che si possa vedere un gioco migliore e qualità migliori rispetto a quanto visto fino ad ora".

Gli altri profili presi in esame?

"È normale che ci siano in lista i nomi di tanti giocatori liberi, ma abbiamo puntato diretti su Pioli che è un tecnico che conosce il nostro club e la realtà del calcio italiano".

Divergenze con la proprietà?

"Anche se siamo dirigenti dentro rimaniamo calciatori e il nostro obiettivo è vincere. Soprattutto se sei nel Milan. Dobbiamo puntare a migliorare per riportare il Milan dove deve. La società è normale che abbia tempi diversi, mentre noi che siamo qui tutti i giorni possiamo avere tempi alternativi, da sportivi. Ma è una cosa del tutto normale che la proprietà abbia altri parametri, come il Financial Fair Play, da prendere in considerazione".

I tifosi?

"Possono dire quello che vogliono, rispetto il loro pensiero. Spero e speriamo di convincerli a cambiare opinione al più presto".

Rimpianto sulle scelte della squadra?

"Siamo ogni giorno a lavorare per capire come fare grande questo Milan. Qualche giocatore di esperienza ci verrebbe utile, ma sappiamo che il mercato abbia delle dinamiche. Abbiamo puntato su determinate qualità tecniche in estate. Siamo quelli che siamo adesso e abbiamo molte più forze da mettere in campo. Sappiamo bene che possiamo fare tanto meglio".

13.52 - Si chiude la conferenza stampa