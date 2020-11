live Milan, Bonera: "Pioli era felice. Per Ibrahimovic problema muscolare"

Al San Paolo vince il Milan 3-1 contro il Napoli.

Impresa del Milan, che con una prova di forza espugna il San Paolo e batte 3-1 il Napoli. A breve l'analisi in conferenza stampa di Daniele Bonera, in panchina contro i partenopei per le assenze causa covid di Stefano Pioli e del suo vice Murelli.

È felice Pioli dopo questa gara?

"Siamo evidentemente contenti. Abbiamo fatto una videochiamata col mister, ha seguito la gara da casa. Ma era virtualmente con noi, siamo felici di questo risultato".

L'impatto di Ibra: era stato lui a firmare l'ultima vittoria su questo campo



"Siamo contenti abbia partecipato ancora una volta in maniera attiva a questa vittoria".

Sull'infortunio di Zlatan



"Ha avuto un problema muscolare, vediamo domani con i medici. Non ci voleva".



Che cosa vuol dire questo primo posto?

"In ogni gara aumenta la nostra consapevolezza, di poter andare su ogni campo e giocarcela. Manca ancora tempo, siamo all'inizio di un percorso".

Quando si può cominciare a parlare di scudetto?

"Ai primi di maggio (ride, ndr). Ci sono squadra combattute per quello, noi possiamo stare lì in alto ma lavorare con sacrifico e vedere dove saremo in primavera".



23.20 Termina la conferenza stampa di Daniele Bonera.