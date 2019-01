LIVE TMW - Milan, è il Piatek-day: le visite mediche slittano alle ore 11

Premi F5 per aggiornare la diretta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La telenovela degli ultimi giorni si è conclusa, oggi Krzysztof Piatek sarà un nuovo giocatore del Milan. Nella mattinata di oggi l'attaccante polacco sosterrà le visite mediche col club rossonero prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. Su TMW potrai seguire in presa diretta tutte le ultime sul nuovo centravanti del Milan.

10.12 - HIGUAIN VERSO LONDRA - Gonzalo Higuain si sta imbarcando per Londra. Il Pipita è a un passo dal vestire la maglia del Chelsea: il giocatore, intercettato da Top Calcio, è in volo per l'Inghilterra dove riabbraccerà Maurizio Sarri.



ESCLUSIVA - Le immagini della partenza per Londra di #Higuain Segui la nostra diretta su @TopCalcio24 #23gennaio #calciomercato pic.twitter.com/Rp89kgw8cH — QSVS Official Page (@QSVS_Official) 23 gennaio 2019

09.16 - I DETTAGLI - Gli accordi tra Genoa, rossoneri ed entourage del calciatore sono totali. Affare da 38 milioni di euro bonus compresi, nessuna contropartita andrà al club rossoblù. L'attaccante, invece, dopo le visite mediche firmerà con i rossoneri un contratto fino al 2023.

08.45 - SUBITO UN RITARDO - Le visite mediche di Piatek alla Madonnina, inizialmente previste per le ore 9, hanno subito un ritardo. Secondo le ultimissime raccolte i test fisici dell'attaccante polacco non inizieranno prima delle ore 11.

08.35 - OGGI LE VISITE - L'attaccante polacco già nella serata di ieri era arrivato a Milano. Alle ore 9 di questa mattina è atteso alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma sul nuovo contratto in rossonero.