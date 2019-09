LIVE TMW - Milan, Giampaolo: "La differenza tra noi e l'Inter è l'esperienza"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

22.55 - Il Milan cade sotto i colpi di Brozovic e Lukaku e perde il primo derby della stagione. Tra poco il tecnico rossonero, Marco Giampaolo, raggiungerà la sala stampa dello stadio San Siro per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Sperava di vedere di meglio in questo derby? "Difficile da digerire perdere il derby, è una cosa diversa che devi saper gestire personalmente senza coinvolgere nessuno. L'Inter è partita con consapevolezza, noi ci siamo assestati dopo un quarto d'ora. La differenza tra noi e loro al momento è l'esperienza che a un certo punto avevamo colmato dopo i primi quindici minuti. L'equilibrio è stato interrotto dopo il gol di Brozovic. La reazione non mi è piaciuta, abbiamo perso distanza, ognuno di noi faceva cose non di competenza. Biglia ha fatto una gran partita, ha sbagliato qualcosa sul piano tecnico, ma non è stato lui a farci perdere"

Ha già parlato con la dirigenza? "Non lo faccio mai dopo una partita"

Qual è la posizione ideale di Suso? "Ha iniziato in quella posizione perché avevo bisogno di qualcosa che venisse a giocare la palla in mezzo. Nelle risalita serviva corsa e per questo ho pensato di far fare quelle corse a Krzysztof e non a Suso"

