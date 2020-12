LIVE TMW - Milan, Pioli: "Leao sarà convocato, Bennacer può tornare con il Parma"

live Milan, Pioli: "Leao sarà convocato, Bennacer può tornare con il Parma"

vedi letture

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a breve presenterà in conferenza stampa il match di domani sera contro lo Sparta Praga, ultimo impegno di Europa League per i rossoneri, già qualificati ai sedicesimi di finale. Segui le parole dell'allenatore rossonero con il live su TMW.

Ore 13.52 inizia la conferenza di Pioli

Non ci sono seconde linee e titolari? "Ho giocatori, disponibili e forti, cercheremo di vincere la partita e di dare il massimo contro lo Sparta Praga. Ringrazio la società perchè m ha messo a disposizione un gruppo di qualità".

Tra gli obiettivi c'è quello di rendere tutti partecipi del progetto? "Tutti lavoriamo con attenzione e responsabilità, siamo tanti e le gare sono tante. Domani ci sarà spazio per chi è sceso poco in campo".

Il coro della squadra in pullman dedicato a me? "Ci prepariamo tanto per fare bene, è giusto gioire a ogni singola gara. Siamo abituati a questi atteggiamenti sul pullman dopo una vittoria, ma il giorno dopo pensiamo subito alla prossima partita. C'è euforia e soddisfazione".

Ibra come sta? "Sta meglio, vediamo passo dopo passo".

Da 0 a 100 a che punto è il Milan? "A 100 è impossibile ad arrivare, dobbiamo migliorare ancora, difficile fare una percentuale, le prestazioni sono stati importanti. Ma siamo giovani e vogliosi di fare".

Come sta Leao? Domani può giocare? "Sta meglio ed è disponibile, convocato per la gara di domani e l'obiettivo è fargli fare un pezzo di partita".

Soddisfatto della prestazione a Genova di Tonali? "Sandro ha giocato una buona partita a Genova, ma non deve accontentarsi".

Cosa si sente di dire a Rangnick? "Non c'è risposta a questa domanda".

Come giudica la crescita di Gabbia? "E' giusto sottolineare la sua crescita, sta dimostrando di essere diventato un titolare del Milan. E' giovane ma gioca già con grande personalità".

Come sta Bennacer? "Ha avuto qualche problemino negli ultimi giorni. Non verrà convocato per domani, ma penso che venerdì sarà in gruppo e penso possa essere a disposizione per domenica contro il Parma".

Ore 14.07 finisce la conferenza di Pioli.