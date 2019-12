LIVE TMW - Milan, Pioli: "Non credo sia il momento di chiedere scusa"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Gewiss Stadium, Bergamo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

14.35 - Tra pochi minuti il tecnico del Milan Stefano Pioli interverrà all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare il match con l'Atalanta.

15.13 - È iniziata la conferenza.

Come ne esce?

"Ne esco deluso dai miei giocatori, la prestazione è stata negativa. Cosa c'è da fare? Lavoro e idee, non credo sia il momento di chiedere scusa, dobbiamo riguadagnarci tutto con le prestazioni perché non siamo questi qua".

Ibrahimovic?

"Le cose sono due: sicuramente la squadra deve fare meglio, ha dimostrato di poter fare meglio e per crescere ulteriormente. La società conosce le mie valutazioni, vedremo cosa succederà".

Il Milan ha affrontato la gara con rispetto dell'Atalanta?

"Abbiamo sbagliato completamente l'approccio, le responsabilità sono le mie e dei ragazzi. L'Atalanta ha fatto un po' quello che voleva, è stata la non reazione, ma anche tutta la prestazione. Abbiamo sbagliato troppo tatticamente e mentalmente, e abbiamo trovato l'avversario peggiore. Hanno un'intensità superiore".

Una sconfitta pesante segnerà il campionato?

"Spero rimanga, non possiamo andare a casa sereni. Non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Dobbiamo presentarci con un altro tipo di prestazione".

L'Atalanta è una grande del calcio italiano?

"Sta dimostrando negli anni, gioca un calcio di livelli anche in Europa. Se hanno passato il turno vuol dire che hanno uno spessore importante".

15.17 - È terminata la conferenza stampa di Stefano Pioli.