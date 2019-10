LIVE TMW - Milinkovic: "Voglio respirare l'atmosfera Champions"

Fonte: dall'inviato a Glasgow

19.34 - Inizia la conferenza stampa di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, alla vigilia della sfida contro il Celtic:

Pronto a trascinare la squadra?

"Se gioco sì. Lo stadio sarà pieno, a me piace così come alla squadra. Proveremo a fare il massimo per vincere".

Come ti trovi con Luis Alberto a centrocampo e con altri due attaccanti davanti?

"Ci intendiamo, quest'anno abbiamo iniziato l'anno bene e ci capiamo tutti insieme e andremo avanti con ottime prestazioni".

Ti piacerebbe respirare un'atmosfera Champions, magari con la Lazio? E sul cammino in Europa League fin qui

"Sì e non vedo l'ora già di giocare domani. A Cluj non abbiamo fatto bene, non c'era un'ottima atmosfera come sarà domani. Proveremo ad andare in avanti nel migliore dei modi".

Vedi la Lazio migliorata da quando sei arrivata?

"Mi trovo bene, sto bene qui. Delle partite precedenti è mancata un po' di concentrazione ed è lì che dobbiamo migliorare, così come nella mentalità dal primo minuto".

Come ti senti e cosa scegli tra Europa League e la qualificazione in Champions League?

"Quest'anno senza il Mondiale ho potuto iniziare meglio. Tra Europa League e qualificazione in Champions League? Beh, se vinci l'Europa League vai in Champions quindi scelgo questa".

19.43 - Termina la conferenza stampa.