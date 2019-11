LIVE TMW - Napoli ammutinato! Ritiro finito, Ancelotti medita un gesto clamoroso

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Cosa succede a Napoli? La squadra si è ribellata, addirittura chiamando gli avvocati, pur di non andare in ritiro, come comandato dal patron Aurelio De Laurentiis. E sembra che di mezzo ci sia anche Carlo Ancelotti, il quale alla vigilia si è espresso contrariamente a questo provvedimento, per poi declinare le interviste stampa post-Salisburgo. Interviste che, lo ricordiamo, sono obbligatorie per il regolamento UEFA: previste dunque pesantissime multe per il club azzurro. Seguiremo tutta la giornata dei partenopei, con un inviato a Castel Volturno, con la nostra diretta scritta su TMW:

10.01: è prevista per stamane la ripresa degli allenamenti - La squadra è attesa a Castel Volturno per la seduta mattutina: non è noto l'orario, ma solo che la ripresa dovrebbe avvenire in mattinata. Da capire naturalmente con che umore la squadra tornerà al centro sportivo azzurro e soprattutto come li accoglierà il patron De Laurentiis dopo quanto accaduto ieri sera.

9.58: secondo Il Roma, dietro l'ammutinamento ci sarebbe un patto non rispettato - Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto spiega i motivi alla base della clamorosa decisione dei calciatori del Napoli: "Hanno fatto ammutinamento perché ci sarebbe stato un patto non rispettato per cessare il ritiro in caso di prestazione positiva. Da ieri protestano perché hanno saputo del ritiro solo dai giornali e chiedevano incontro con De Laurentiis che non c’è stato".

9.51: tentazione Boca per Ancelotti - L'autorevole Fox Sports fa sapere che Carlo Ancelotti potrebbe liberarsi a dicembre per allenare il Boca Juniors, che cerca un nuovo allenatore dato che, a breve, l'attuale tecnico Alfaro rassegnerà le proprie dimissioni: alla luce del clima bollente presente a Napoli, non è una opzione da scartare a priori.

9.30: domani previsto un allenamento a porte aperte al San Paolo - Per domani, e questo l'ufficio stampa lo ha confermato anche ieri, è previsto un allenamento a porte aperte al San Paolo: un'ipotesi che, dopo la nottata turbolenta vissuta dalla squadra e dal club, sembra certamente esser più complicata.

9.20: Ancelotti medita un gesto clamoroso - La squadra unita, da Insigne e Allan, fino a Callejon, Mertens e Koulibaly, tutti contrari all’ordine impartito dal presidente, si è ribellata. Resta da capire che cosa accadrà oggi, quando i giocatori si presenteranno a Castel Volturno per l’allenamento. Improbabile che De Laurentiis possa prendere provvedimenti contro tutta la squadra, allenatore compreso, dice la Gazzetta dello Sport. E visti i rapporti ai minimi storici, c’è il rischio concreto che Ancelotti possa compiere un clamoroso gesto. Ma si tratta di un’ipotesi che l’interessato valuterà a breve.

9.06: il duro confronto tra squadra ed Edo De Laurentiis - Quando i giocatori hanno scelto di tornare a casa, De Laurentiis era già andato via. E' stato il figlio Edoardo ad informarlo. Il vice presidente, secondo la ricostruzione di Repubblica, è stato affrontato negli spogliatoi con toni aspri dai leader del gruppo, guidati dal capitano Insigne. “Noi torniamo a casa nostra, dillo pure a tuo padre...” il pensiero dei calciatori azzurri, nonostante il tentativo di mediazione di Ancelotti. Ora, secondo il quotidiano, si rischia una “guerra civile” sportiva, quasi senza precedenti a questi livelli.

8.56: la versione de Il Mattino - La crepa è profonda, molto più di quello che Ancelotti ha voluto far credere l'altro giorno. Una spaccatura netta, con gran parte della squadra che ieri sera è tornata a casa, senza andare a Castel Volturno, così come era invece nel programma iniziale. Le voci di dentro parlano di una specie di ammutinamento, di sicuro una decisione unilaterale del gruppo che non era stata autorizzata inizialmente né dal club né da Ancelotti. La squadra sperava in un dietrofront dopo il pari in Champions ma quando ha capito che non sarebbe arrivato, avrebbe puntato i piedi. Una presa di posizione non gradita dal tecnico di Reggiolo che per questo ha deciso di disertare le conferenza stampa del dopo partita, pur sapendo che il silenzio lo farà andare incontro a pesanti multe da parte dell'UEFA. Insomma, qualcosa che somiglia molto a una marcia indietro unilaterale, davanti alla scelta di imporre una clausura prolungata come se fosse una punizione. E che la squadra non ha digerito, non ha compreso, e non ha accettato.

8.40: i fatti di ieri sera - Il risultato del San Paolo, l'1-1 contro il Red Bull Salisburgo, è già passato in secondo piano, l'ha fatto dal momento in cui, nel post-partita, l'addetto stampa del club s'è presentato nella pancia del San Paolo per annunciare che Carlo Ancelotti non si sarebbe presentato in conferenza stampa. Il tecnico ha appreso della decisione della squadra di non osservare il ritiro e fare ritorno a casa, ma si è comunque diretto al centro sportivo di Castel Volturno, in compagnia del figlio e dello staff.