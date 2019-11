LIVE TMW - Napoli, Di Lorenzo: "Anfield è il coronamento di un sogno"

Fonte: inviato a Liverpool

18.45 - Ancelotti e Di Lorenzo in conferenza - A partire dalle 19 italiane, le 18 ora locale, Carlo Ancelotti e Giovanni Di Lorenzo prenderanno la parola nella pancia di Anfield, alla vigilia della sfida contro il Liverpool di domani sera. Ma c'è molto altro: dopo l'ammutinamento che ha fatto seguito alla gara contro il Salisburgo, infatti, il Napoli è ancora in silenzio stampa. Sospeso, per l'occasione, perché le regole UEFA impongono ai club di far parlare i propri tesserati prima e dopo le gare (e già contro gli austriaci i partenopei non portarono tesserati nel post partita). Logico quindi che vi sia grandissima curiosità attorno alle parole, soprattutto del tecnico: probabilmente, limitate al campo e al minimo indispensabile. Di certo, potrete seguire come di consueto in diretta testuale su queste pagine.

19.00 - Ecco Ancelotti e Di Lorenzo - Il tecnico e il terzino sono appena arrivati in sala stampa, a breve avrà il via la conferenza.

Arriva la prima domanda per Di Lorenzo: pochi anni fa era a Matera, ora a Nazionale e ad Anfield.

"Ripensando a qualche anno fa, ritrovarmi qui è qualcosa di bello. È stato un percorso lungo, difficile, adesso sto raccogliendo i frutti dei tanti sacrifici che ho fatto. Essere qui, in questo stadio, in questa competizione, è qualcosa di bello. È il raggiungimento di un sogno che avevo da bambino. La sto vivendo in maniera serena, tranquilla, sono contento di quello che ho fatto ma c'è ancora tanto da fare".

Come pensate di uscire dal momento difficile?

"Siamo carichi e concentrati. In campionato non stiamo raccogliendo tanti punti, ma in Champions League abbiamo fatto un bel percorso. Possiamo avvicinarci alla qualificazione, siamo pronti e concentrati".

Si conclude qui la conferenza stampa.