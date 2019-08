LIVE TMW - Napoli, è il giorno di Lozano: visite mediche in corso a Roma

Premi F5 per aggiornare la pagina!

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Roma, Dario Marchetti

11.10 - La telefonata di Ancelotti - Hirving Lozano è pronto a cominciare la sua nuova avventura italiana. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il giocatore messicano è stato accolto - tra le altre cose - anche dalla telefonata di Carlo Ancelotti e del figlio Davide che gli hanno dato il benvenuto. Oggi, dopo l'incontro con ADL nella sede della Filmauro per la firma sul contratto, Lozano raggiungerà Napoli per aggregarsi ai suoi nuovi compagni.

11.01 - Debutto con la Juve? - Il fatto che Hirving Lozano sia già in Italia per le visite mediche - sottolinea Il Mattino - lascia intendere che a Firenze (alla prima di campionato) potrebbe almeno andare in panchina. Di certo, non sarà titolare con la Fiorentina, ma magari qualche minuto potrebbe iniziare a metterlo nella gambe. Secondo il Corriere dello Sport, invece, il suo campionato comincerà in ritardo: niente Firenze - si legge - ma possibilità di presentarsi al debutto, sabato 31 agosto, in Juventus-Napoli, al termine della sua prima settimana di allenamento con Ancelotti.

10.27 - Visite mediche in corso - Lozano al momento è ancora all'interno di Villa Stuart, mentre sta crescendo il numero di tifosi all'esterno della clinica romana in attesa dell'uscita del giocatore messicano.

10.18 - Napoli-Lozano, le cifre dell'affare - Al PSV andranno quarantadue milioni di euro, compresi gli immancabili bonus. Il quinquennale è già stato preparato nei dettagli, saranno quattro milioni netti sino al 2024 e con la possibilità di inserire una clausola della quale si è parlato ma per la quale non è stata ancora stabilita l’entità: oscilla tra i 130 e i 150 milioni.

09.35 - Lozano a Villa Stuart: iniziate le visite - L'attaccante messicano, prossimo acquisto del Napoli, tra pochi minuti inizierà le visite di rito nella clinica romana per poi, nel pomeriggio, firmare il contratto negli uffici della Filmauro. (Clicca qui per approfondire la notizia!)



09.00 - In attesa di aggiornamenti sul fronte Mauro Icardi, il Napoli si prepara ad accogliere Hirving Lozano. L'attaccante messicano è infatti sbarcato a Roma ieri pomeriggio e nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Poi, dopo i test fisici, si recherà negli uffici romani della Filmauro per sottoscrivere il contratto in presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com con il racconto della giornata!