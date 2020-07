live Napoli, Gattuso: "L'Atalanta ti fa passare le pene dell'inferno. Dopo il gol troppe proteste"

Come valuta il match?

"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ricordo un solo tiro di Gomez. La partita mi è piaciuta, l'Atalanta ti mette lì e ti fa passare le pene dell'inferno. Dopo il primo gol ho iniziato a sentire troppe chiacchiere, butti una partita. Se qualcuno che pensa di venire a fare le scampagnate non ha capito nulla. Noi dobbiamo alzare l'asticella, l'errore ci può stare, ma non puoi buttare una partita che avevi in mano, abbiamo controllato l'Atalanta.

Il divario è colmabile?

"Immaginavo fosse un'impresa difficile, l'Atalanta può sbagliare una partita o due. In questo momento dobbiamo pensare a migliorare dove siamo carenti. Quando subiamo qualcosa non ci rialziamo e cerchiamo alibi".

Sui social avete onorato Bergamo.

"Qua la gente ha sofferto tanto, mi sono commosso quando ho visto l'immagine in cui portavano via le bare. Da parte nostra c'è grande vicinanza".

Gasperini le ha fatto molti complimenti.

"Sì, da anni, c'è stima, ci sentiamo a volte. Gioca un gran calcio di livello mondiale, quando parla bene del sottoscritto mi fa solo piacere".

Quanto manca a questo Napoli?

"Prima dobbiamo capire chi resterà, se rimarrà il 75-80% di questi giocatori. Ma chi arriverà dovrà dare una marcia in più".

L'Atalanta può essere un punto di riferimento?

"Adottiamo modi di giocare diversi per la verità, ma come volontà possiamo prenderla come punto di riferimento".

Come si muoverà il Napoli sul mercato?

"Sul mercato faremo poco, il 70-80% rimarrà e chi arriverà dovrà darci qualità e quantità, per questo dobbiamo alzare l'asticella perché molti rimarranno e dobbiamo migliorare".

Come giudica Osimhen?

"Al momento è un giocatore del Lille. Non posso esprimere giudizi".

