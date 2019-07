LIVE TMW - Napoli, Ghoulam: "Ho saltato la Coppa d'Africa per essere al top"

Amici di TMW, buonasera e benvenuti alla diretta testuale delle dichiarazioni di Faouzi Ghoulam. Il laterale del Napoli risponderà alle domande dei tifosi in un incontro a Folgarida nel quarto giorno del ritiro di Dimaro.

Cosa pensi del tifo napoletano?

"Per me è la settima stagione qui, ho legato particolarmente con la città e la gente, mi sente uno di noi! La fortuna che ho è che la tifoseria napoletana somiglia a quella algerina, mi sento a casa!

Ritornerai al top quest'anno?

"Bella domanda! Sono molto religioso, solo Dio lo sa! Sto facendo il massimo, ho rinunciato alla Coppa d'Africa per tornare al meglio, spero ci sia una bella stagione davanti a noi, ma la prima cosa sarà fare una bella stagione con il Napoli!"

Finirai la carriera a Napoli?

"Mi mancano ancora tre anni di contratto, fino a 31 anni sarò sotto contratto con il Napoli e poi si vedrà, i calciatori possono andare via o rimanere, spero di rimanere per tanto tempo, ma come dice il mister questo è il momento di vincere".

Come avete accolto la notizia di Sarri alla Juve?

"Nello spogliatoio non ci sono ancora tutti, ognuno ha il suo parere. La Juve è sempre una squadra da battere, che ci sia Sarri o no a me non cambia nulla, dobbiamo vincere lo stesso".