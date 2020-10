live Olanda, De Boer: "Verratti e Jorginho sono il mio tipo di giocatori"

16.15 - È prevista per le 16.30 la conferenza stampa di Frank De Boer, tecnico della nazionale olandese, al Gewiss Stadium di Bergamo alla vigilia della sfida contro l'Italia.

Prende la parola il ct olandese. "Ci hanno messo sotto per 70 minuti, ho un ricordo chiaro di quella partita, l'Italia ha fatto un match di livello, noi eravamo sempre in ritardo, dovremo pressare di più, questa volta sarà differente. Il girone è aperto. Noi abbiamo quattro punti, l'Italia è a quota cinque. Tutto può cambiare. Mi piace molto l'Italia, giocano con 4-5 giocatori offensivi ogni volta. Giocano con tre dietro con D'Ambrosio, Chiellini e Bonucci. Poi Jorginho, Locatelli possono tenere il pallore e controllare il gioco. Davanti corrono, con Immobile come centravanti. Sono impressionato da come giocano ora".

Le piace il centrocampo?

"Mi piace tutta la squadra, Verratti e Jorginho sono il mio tipo di giocatori. Non vanno in panico quando sono sotto pressione, a livello europeo è molto importante".

Cosa dovete fare per limitare l'Italia?

"Penso che dobbiamo essere più preparati e non dobbiamo calarci nel loro gioco. È il nostro obiettivo, quando abbiamo il pallone dobbiamo giocarlo, è importante. Il timing è fondamentale, bisogna vincere sfide a metà campo, questa può essere la chiave: lo è stato ad Amsterdam per 70 minuti".

Cosa pensa di Mancini?

"È rispettato, ha allenato grandi club".

Finisce la conferenza stampa di De Boer.