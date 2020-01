LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "La società sa bene di cosa c'è bisogno"

Tutti gli aggiornamenti sul possibile rinvio su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

23.10 - Inizia la conferenza stampa di mister Roberto D’Aversa, chiamato a commentare la vittoria del suo Parma dalla sala stampa del Tardini. Fra poco tutte le sue dichiarazioni, che potrete seguire qui grazie al LIVE del nostro inviato. "Era importante portare a casa un risultato pieno poiché era uno scontro diretto e i ragazzi sono stati bravi nonostante qualche difficoltà".

"Non siamo abituati a fare bilanci ma girare a 28 punti nonostante siano mancati giocatori importanti dimostra quanto sia importante il lavoro dei ragazzi".

"Oggi difendevamo in un modo e costruivamo in un altro, detto questo Hernani ha fatto un ottima partita, soprattutto il secondo tempo. Ha lamentato un problema al polpaccio e l'ho fatto uscire".

"Il Lecce ha fatto un percorso simile al nostro e ci sta paghi lo scotto con la categoria. Devo fare i compliment perché fa un calcio propositivo, poi saranno loro a intervenire sul mercato ma in Serie A il campionato è molto difficile. Non ci sono squadre staccate di molto, questa posizione di classifica rende ancora più merito ai ragazzi".

"Il termine prova di maturità non riesco a condividerlo. Quattro anni fa eravamo in Serie D, oggi siamo settimi in classifica. La maturità l'abbiamo dimostrata in questi anni, ci sta perdere con l'Atalanta. La squadra è stata matura a portare a casa il punteggio pieno e dopo una partita come quella di Bergamo rischi di concedere perché si vuole fare. Abbiamo interpretato la partita in maniera matura".

"Kurtic è un giocatore importante e stasera si è ben comportato. La mia volontà e soddisfazione è di avere i giocatori disponibili alla massima condizione. Quello che mi preme è cercare di portarli a una condizione fisica e mentale ottimale, abbiamo un gruppo di ragazzi che lottano per l'obiettivo unico di affrontare il prossimo impegno, a cominciare da giovedì".

"Indipendentemente dalla posizione di classifica nel momento in cui abbiamo passato il turno quello che dobbiamo fare è cercare di passare il turno. Non sarà un impegno semplice ma laddove ci sarà la possibilità faremo di tutto per passare".

"Devo pensare esclusivamente al campo, anche stasera sapevamo che due cambi sarebbero stati obbligati (Inglese e Grassi). Vorrei riuscissimo ad affrontare le partite nelle migliori condizioni perché la Serie A è un campionato difficile che esige una parte fisica importante. Detto questo, il direttore e la società sanno di cosa c'è bisogno".

23.29 - Si chiude la conferenza stampa di mister Roberto D'Aversa.