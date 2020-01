LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Le scelte erano obbligate, peccato"

Tutti gli aggiornamenti sul possibile rinvio su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

23.33 - Dopo la sconfitta contro la Roma, Roberto D'Aversa è atteso in conferenza stampa per commentare il ko del Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia. A breve tutte le parole del tecnico crociato grazie al nostro inviato e alla collaborazione di ParmaLive.com:

23.36 - Prende la parola il mister ducale: "Con Kolarov non è successo nulla", ha spiegato il tecnico dopo il battibecco finale con il serbo.

Cornelius e Inglese sono in ritardo?

"Roberto ha un percorso fisico più lungo, convive con un fastidio alla caviglia e ha più problematiche ma è normale. Cornelius ha fatto bene".

La squadra è sembrata un po' rinunciataria:

"E' una tua impressione".

Troppi rischi nello schierare giocatori non sempre protagonisti?

"Bisogna valutare le condizioni e i percorsi dei singoli giocatori, nella valutazione di alcuni giocatori bisogna valutare cosa dice lo staff medico. Le scelte erano obbligate, fino al 2-0 è stata una partita equilibrata. Sull'1-0 potevamo pareggiare con Inglese".

Cosa salva?

"Non mi è piaciuta l'occasione del secondo gol. In alcune situazioni non mi sento di colpevolizzare nessuno, Inglese ha avuto un occasione e il portiere ha fatto una bellissima parata. Sullo 0-0 Kucka ha sfiorato il gol e dall'altra parte ha segnato Pellegrini. Ma non dobbiamo essere soddisfatti né della prestazione né per il risultato".

L'arbitro?

"Non si è perso per l'arbitraggio, qualche situazione di valutazione diversa c'è stata, ma non ha inciso".

23.40 - SI conclude la conferenza stampa.