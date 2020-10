live Parma, Lautaro Valenti: "Avevo molte offerte e una gran voglia di venire in Europa"

17.50 - Amici di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Lautaro Valenti, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentarsi come nuovo difensore del Parma. Valenti è già di per sé un colpo storico per il Parma, perchè il primo dell'era Krause, che ha dato il via ad un nuovo progetto giovani inaugurato proprio con l'acquisto dell'ex Lanus. A breve le dichiarazioni dell'argentino, che potrete seguire qui grazie al nostro live.

18.12 - Inizia la conferenza con una premessa di Alessandro Lucarelli: "Siamo qui a fare questa presentazione dei primi due giocatori acquistati in questo mercato. Due difensori e tocca a me presentarli, due ragazzi di grande prospettiva, un investimento importante per portarli qui. Siamo sicuri che qui potranno fare vedere le loro qulità, dandogli una mano per farli integrare. Lautaro ha una grande personalità, così come Yordan che essendo più grande non ha problemi. Passo la parola a loro.

Vorrei chiedervi una presentazione:

"Sono Lautaro Valenti, sono un difensore centrale e mi ispiro a Otamendi".

Che Serie A ti aspetti?

"Mi aspetto una Serie A difficile. E' un modo di giocare diverso, con giocatori tecnici e fisici, mi aspetto un campionato difficile".

Avete parlato con Bruno Alves e Iacoponi?

"Abbiamo parlato con loro e mi hanno detto di stare tranquilli e di allenarci con calma che le cose che verranno".

Il gioco di Liverani vi chiede di restare molto alti, quali difficoltà potete trovare?

"Tenere la linea alta ti porta ad avere la possibilità di rubare presto la palla ma devi correre indietro velocemente. Serve a riuscire a fare entrambe le cose".

Perché avete scelto Parma?

"Avevo molte offerte però ho scelto Parma perché era l'ultima opzione concreta che mi rimaneva e avevo grande voglia di venire in Europa".

Quanto tempo vi serve?

"Credo che dovremo essere rapidi e ambientarci il prima possibile anche perché ora c'è la sosta che può aiutarci".

Il Parma ha avuto una grande dinastia argentina, ti senti di portarla avanti?

"Ho parlato con molti giocatori in Argentina e mi han detto quali sono i giocatori passati da qui. La tradizione è ottima, anche io voglio lasciare il segno nella storia del Parma".

Hai parlato con Liverani?

"Ho parlato con il mister, mi ha detto quanto è forte questa squadra e quanto è organizzato. Mi ha detto di sfruttare al massimo le potenzialità di questa squadra e di lavorare sodo".

Chiude la conferenza stampa un intervento di Alessandro Lucarelli: "Il mercato è assolutamente chiuso, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che volevamo. I tanti nuovi sono un rischio? Io più che rischi vedo opportunità, la possibilità grazie al presidente di fare investimenti importanti su giovani di valori con costi importanti. Il presidente li ha voluti in tutte le maniere e lo ringrazio. La cosa importante è stata tenere i "vecchi", sono convinto che questo mix possa essere l'ingrediente giusto per fare un buon campionato Rischi ci sono sempre, sono ponderati e calcolati, quello che ci è stato chiesto è questo. Noi abbiamo seguito questa linea. Insieme a tutto lo staff, con il Direttore in primis, li abbiamo cercati soprattutto con le caratteristiche di cui aveva bisogno il mister. Secondo me tutti giocatori importanti, chi più chi meno avrà la possibilità di integrarsi subito. Insieme allo zoccolo duro sono convinto questo mix sboccerà il prima possibile".

Quanto ha detto il campionato fino a ora?

"Le prime tre partite sapevamo fossero difficilissime. Che ci fosse una partenza complicata lo sapevamo, la vittoria con l'Hellas ci ha dato serenità. Con il mercato chiuso questi giorni ci serviranno a lavorare su quello che vuole il mister, lavorare con giocatori giusti. Ci vuole ancora tempo, ma nel breve periodo avremo quella fisionomia di squadra che il mister chiede".

18.38 - Si chiude qui la prima conferenza stampa in crociato di Lautaro Valenti.