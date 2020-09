live Parma, Liverani: "Impariamo dalle sconfitte. Mercato? Completiamo la rosa in fretta"

22.45 - Fabio Liverani, allenatore del Parma, siederà a breve in conferenza stampa per commentare il 4-1 subito dai crociati allo stadio Dall’Ara di Bologna. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione gialloblù che lascia il titolo del derby emiliano ai cugini felsinei. Di seguito le dichiarazioni a caldo dell’allenatore del Parma. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.06 - Inizia la conferenza stampa di Fabio Liverani.

Un commento alla gara...

"In questo momento appare tutto molto complicato ma credo che quando si lavora nella difficoltà si trae anche dalle sconfitte qualcosa di positivo. Oggi la squadra ci ha messo il cuore, avevamo tanti giocatore acciaccati, ma il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza e ad oggi abbiamo ancora una squadra che è un cantiere aperto".

Per quanto riguarda il mercato qual è la situazione?

"Il mercato è difficile ma anche ieri sera sono stato tranquillizzato dalla dirigenza sul fatto che avremo una rosa competitiva. Credo che vada fatta una rosa completa e definitiva in fretta per poter lavorare bene in settimana, questo è quello che mi auguro":

Cos'ha detto alla squadra?

"Sapevamo che avremmo incontrato squadre difficili da affrontare, che hanno cambiato poco dall'anno scorso. Noi abbiamo lavorato poco tutti insieme, ci vuole ancora un po' di pazienza".

Com'è nata l'idea di Kucka mezzala?

"Oggi eravamo contati, abbiamo usato i giocatori che avevamo a disposizione. Avevo bisogno di un po' più di forza in mezzo al campo e ho tenuto Kucka mezzala. Questi sono ragazzi d'oro che ringrazio. Vogliamo raccogliere qualche punto prima della sosta e daremo tutto per farcela".

23.11 - Finisce qui la conferenza stampa di mister Liverani.