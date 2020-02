LIVE TMW - Parma, Radu: "Contento per la scelta fatta, qui per dare una mano"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

14.10 - Dopo la presentazione di ieri di Gianluca Caprari, oggi tocca a Ionut Radu presentarsi alla stampa come nuovo giocatore del Parma. L’estremo difensore ex Genoa si è unito al gruppo di D’Aversa nell’ultima settimana di calciomercato, quando il direttore Faggiano era tornato sul mercato per sostituire l’infortunato Sepe. Radu arriva a Parma in prestito secco fino a giugno, dopo che era finito ai margini della rosa del Genoa a seguito dell’acquisto da parte dei rossoblù di Mattia Perin. A breve tutte le sue parole in diretta scritta su TMW.

14.25 - Ancora qualche minuto di attesa prima dell'inizio. Con Radu sarà presente anche il team manager del Parma Alessandro Lucarelli.

14.30 - Prende la parola Radu: “Sono molto contento della scelta che ho fatto. Sono arrivato con lo stesso spirito, spirito di sacrificio, voglio lavorare e ottenere il massimo possibile. Sono qui per dare una mano e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.

Nel gioco del Parma il portiere è il primo giocatore utile a ripartire: come te la cavi con i piedi?

“A me piace giocare con i piedi, è una cosa molto positiva perché al giorno d’oggi ogni grande squadra gioca con i piedi. Piano piano si vuole arrivare a quei livelli”.

Cosa ti ha convinto ad accettare Parma? E cosa si è rotto a Genova?

“A Genova non si è rotto niente, sono scelte tecniche che ho sempre rispettato. La prima volta che ho messo piede in campo in Italia è stato qui a Parma, ero a fare un provino qui a 15 anni poi il destino ha fatto in modo che tornassi qui e sono molto contento”.

Perché hai scelto Parma?

“Qui c’è una persona che conosco, che ho avuto ad Avellino che è De Vito. Poi il gruppo, già dal primo giorno mi sono convinto che è una grande famiglia e qui si possono ottenere risultati e sono contento”.

Sei pronto per domenica?

“Sono sempre pronto. Sto lavorando al massimo per convincere il mister, posso dare una mano alla squadra”.

C’è una gerarchia fissa? Cosa ti ha detto il mister?

“Di queste cose non si parla. Alla fine è il campo a decidere, devi dare sempre tutto sul campo e mettere il massimo impegno, poi alla fine, come in tutte le quadre, sceglie il mister.”

Quali ritieni i tuoi punti di forza?

“Il mio punto di forza è anche il punto su cui devo lavorare. E’ quello mentale, è sia il mio punto forte che quello su cui bisogna lavorare perché tutte le cose nascono da lì, a livello psicologico. Migliorando si migliora tutto il resto”.

E’ stata una trattativa molto rapida, quando hai saputo che saresti arrivato a Parma?

“E’ bello da raccontare. Stavo andando in sede all’Inter per parlare del mio futuro perché non sapevo cosa fare, alla fine è arrivata la telefonata e mi sono detto di venire al Parma, non c’era molto da decidere. Ho scelto di venire qua”.

Tu hai quattro mesi per dimostrare al Parma e all’Inter qualcosa:

“Devo dimostrare a me stesso. Devo lavorare su di me sotto tutti i punti di vista, a livello personale. Se fai bene migliori in tutte le parti”.

A 15 anni sei venuto qui a Parma:

“Non ricordo chi c’era, avevo fatto anche un provino all’Inter e poi sono rimasto lì. Il destino poi mi ha voluto far tornare”.

Domenica arriva la Lazio: è una partita che si dice si prepari da sola. Come la stai vivendo?

“Per adesso la sto vivendo molto bene. Con la Lazio sarà una partita che chi desidererà di più la vittoria la troverà, è fra le squadre più forzi del campionato. Devi mettere impegno e concentrazione, dobbiamo essere sempre uniti come gruppo”.

14.43 - Si chiude la conferenza stampa di Radu.