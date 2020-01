LIVE TMW - Pioli: "Strada giusta. Col Torino ho visto un ottimo Milan"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, dalla sala stampa di San Siro, commenta il successo dei suoi per 4-2 sul Torino ai quarti di Coppa Italia dopo che la sfida si era trascinata ai tempi supplementari.

Ore 23.53, inizia la conferenza: "Il Milan ha fatto un'ottima partita, creando tanto. Abbiamo commesso due disattenzioni che ci hanno costretto ad inseguire, ma il Milan per tutti i 120 minuti è stata squadra messa bene in campo, con i giusti atteggiamenti e la giusta intensità. La strada è quella giusta".

La quinta vittoria consecutiva? "La squadra sta bene e ci crede, le partite passano attraverso le difficoltà ma serve reagire con equilibrio. I risultati stanno aiutando, dobbiamo continuare a cercarne altri. Se è guarito il Milan? Lo vedremo alla fine della stagione, ora pensiamo partita per partita perché il Verona è una squadra forte".

Calhanoglu a centrocampo? "Non ci ho pensato, ci sarà tempo, per ora sono felice che la squadra non ha mai smesso di creare e concludere. Sono determinanti gli atteggiamenti e la compattezza, non le singole posizioni".

La prova di Piatek? "La testa ce l'ha qua, altrimenti non avrebbe giocato. Con la SPAL aveva fatto bene, oggi non ha trovato spazio e profondità".

Ore 23.56, termina la conferenza stampa.