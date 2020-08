live PSG, Marquinhos: "Non importa come, ma vogliamo la semifinale"

Conferenza stampa di vigilia, in vista della sfida di domani contro l'Atalanta valida per i quarti di finale di Champions League, per il giocatore del Paris Saint Germain, Marquinhos. Segui il live testuale di TuttoMercatoWeb.com.

19.59 - Inizia la conferenza stampa.

L'impressione è che siate molto tranquilli.

"Ci stiamo preparando al meglio con il giusto entusiasmo e veniamo da partite importanti. Siamo in ottime condizioni e pronti a giocare questa grande partita con fiducia e coraggio".

Le condizioni particolari della sfida renderà la partita più difficile?

"Come contro il Borussia Dortmund dobbiamo restare concentrati. Ci sarebbe piaciuto avere i tifosi con noi ma purtroppo non ci saranno. Sappiamo cosa dobbiamo fare e dobbiamo mettercela tutta per arrivare in semifinale. Non importa come ma conta solo la vittoria".

Cosa può dare Ander Herrera?

"È fortissimo ed è abituato a giocare queste partite. Non ha paura di lottare e sa dare il massimo. In tutte le partite che ha giocato ha dimostrato di avere qualità".

Come si gestisce questa partita sapendo che non ci sarà il ritorno?

"Mi piace giocare in gara secca. Dobbiamo dare il massimo e avere una buona strategia. Sono pronto e lo è anche la squadra, non dobbiamo avere rimpianti dopo la partita. Abbiamo 90 minuti per ottenere un risultato positivo e raggiungere la semifinale. Ce la metteremo tutta".

20.05 - Termina qui la conferenza stampa.